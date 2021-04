Real Madrid Chelsea streaming e diretta tv. Si gioca alle ore 21:00 ITA di oggi martedì 27 aprile 2021 per l’andata delle semifinali di Champions League.

Hazard affronterà la sua ex squadra, un Chelsea che sogna di tornare in finale di Champions League nove anni dopo. Soprattutto perché è migliorata molto con l’arrivo di Thomas Tuchel a gennaio, diventando una delle squadre con il maggior numero di gol e per mantenere la barriera imbattuta 16 volte in 21 presenze in tutte le competizioni, indipendentemente dal fatto che Edouard Mendy o Kepa Arrizabalaga fossero in porta.

Lo schema di cinque difensori, con tre centrali, ha permesso alla squadra londinese di avere una maggiore sicurezza. Hanno perso solo due partite con il Tuchel ed entrambe sono state circostanziali, una influenzata dall’espulsione di Thiago Silva e un’altra nel ritorno dei quarti di finale contro l’FC Porto con il pareggio definito.

L’unica vittima per Tuchel dopo aver battuto il West Ham per 1-0 questo fine settimana è quella di Mateo Kovacic, essenziale a centrocampo, che ha un infortunio muscolare da cui dovrebbe recuperare per il ritorno allo Stamford Bridge.

Diretta Real Madrid Chelsea Streaming: ultime notizie formazioni

Il suo posto sarà probabilmente preso da Jorginho. Andiamo a scoprire

Real Madrid (4-3-3): Courtois – Dani Carvajal, Varane, Militao, Marcelo – Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric – Marco Asensio o Vinicius, Eden Hazard e Karim Benzema. Allenatore Zinedine Zidane.

Chelsea (3-4-2-1): Mendy – Reece James, Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger Marcos Alonso – Kanté, Jorginho – Timo Werner, Mason Mount e Ziyech. Allenatore Thomas Tuchel.

Arbitro: Danny Makkelie (Paesi Bassi).

Dove vedere Real Madrid Chelsea Streaming Diretta Gratis al posto di Rojadirecta

Real Madrid Chelsea in diretta tv sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 (online con Mediaset Play) e Rojadirecta Gratis è illegale. Potete guardarla legalmente su Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite).

La partita sarà disponibile in live streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.