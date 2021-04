Real Madrid Barcellona in streaming video e diretta tv



Alle 21 di oggi sabato 10 aprile 2021 “el clasico” Real Madrid Barcellona in streaming live e diretta tv: scopri come vederla. È uno degli scontri più importanti del calcio mondiale: il classico tra Real Madrid e Barcellona sarà il secondo e ultimo scontro della stagione 2020-21 tra i due eterni rivali del calcio spagnolo. Il Real Madrid è in vantaggio nel duello diretto dopo la convincente vittoria per 3-1 lo scorso novembre. Tuttavia, il Barça rimane imbattuto nella Liga in Spagna dal 5 dicembre e guida la lotta per il titolo. Un bel cambiamento per una squadra in crisi all’inizio della stagione, con un Lionel Messi desideroso di lasciare il club e un libro paga disorganizzato intorno a lui.

Dove vedere Real Madrid Barcellona in streaming video e diretta tv al posto di Rojadirecta



Real Madrid Barcellona sarà trasmessa con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Real Madrid Barcellona Streaming, ultime notizie formazioni in Diretta



Match fruibile in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.com), servizio on-demand per seguire lesu iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smartphone, tablet e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.non verrà trasmessa quindi in diretta

Antoine Griezmann o Ousmane Dembélé? Per Ronald Koeman, Lionel Messi avrà un partner e bisognerà aspettare per vedere chi è negli undici. L’ex ala del Dortmund è più in forma, ma Grizi ha più esperienza in questo tipo di partite. O magari si potrebbe vederli tutti e tre giocare assieme!

Real Madrid (4-3-3): Thibaut Courtois, Lucas Vázquez, Éder Militao, Nacho Fernández, Ferland Mendy, Casemiro, Toni Kroos, Federico Valverde, Marco Asensio, Karim Benzema e Vinicius Jr. Allenatore Zinedine Zidane.

Barcellona (3-4-3): Marc-André ter Stegen, Óscar Mingueza, Frenkie de Jong, Clément Lenglet, Serginho Dest, Sergio Busquets, Pedri, Jordi Alba, Lionel Messi, Antoine Griezmann e Ousmane Dembélé. Allenatore Ronald Koeman.

Arbitro: Jesús Gil Manzano (Spagna).