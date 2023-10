Vedere PSG-Milan Streaming Gratis On-line è possibile oggi mercoledì 25 ottobre 2023 alle ore 21 italiane sui canali digitali. Il Milan, sotto la guida di Pioli, è ancora alla ricerca del primo trionfo nella Champions League, dopo aver ottenuto due pareggi per 0-0 contro il Newcastle e il Borussia Dortmund. Ora dovranno affrontare il PSG di Mbappé. Il PSG ha ottenuto tre punti nelle prime due partite, vincendo 2-0 contro il Borussia Dortmund al “Parco dei Principi” e subendo una pesante sconfitta per 4-1 al “St James’ Park”.

Il Newcastle si trova in testa al Gruppo F con quattro punti, tre in più del Borussia Dortmund che si trova all’ultimo posto della classifica. Le ultime due partite tra PSG e Milan in Champions League si sono concluse con un pareggio per 1-1. Questo è accaduto nella stagione 2000/2001, quando Alberto Zaccheroni era l’allenatore del Milan. Di seguito formazioni e info per vedere PSG-Milan Streaming Gratis e Diretta TV, invece di “Rojadirecta Live TV”.

PSG-Milan in TV



PSG-Milan in tv con Amazon Prime Video. Per vedere la partita sarà necessario, tramite abbonamento oppure attivando un mese gratuito di prova, scaricare l’app della piattaforma su qualsiasi televisore abilitato al servizio. Fischio d’inizio alle ore 21 italiane di oggi mercoledì 25 ottobre 2023.

Nella Champions League, il Milan ha incontrato il Paris Saint-Germain quattro volte e non è mai riuscito a vincere. Nella stagione 1994/95, ha subito due sconfitte nelle semifinali e nella stagione 2000/01 ha ottenuto due pareggi nella seconda fase a gironi.

PSG-Milan Streaming Gratis alternativa a Roja directa TV Online



PSG-Milan live streaming gratis per gli abbonati con Amazon Prime Video, dunque su qualsiasi dispositivo mobile come pc, smartphone o tablet.

In questo caso si potrà accedere al sito ufficiale oppure scaricare l’app, sempre dopo aver sottoscritto un abbonamento o attivato un mese gratis di prova.

Amazon offrirà la possibilità di vedere PSG-Milan gratis per i nuovi abbonati a Prime. Dopo 30 giorni di prova gratuita, sarà possibile decidere se sottoscrivere un abbonamento o meno. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Il Milan ha subito una sconfitta contro l’Inter nella semifinale dell’anno scorso e ha ottenuto due pareggi senza segnare nessun gol in questa stagione. Inoltre, la squadra non è riuscita a segnare per quattro partite consecutive di Champions League, stabilendo così un nuovo record negativo nella storia delle competizioni europee.

Come vedere PSG-Milan Streaming al posto di “HesGoal TV” su Internet

Come possibili alternative per vedere PSG-Milan, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Roja directa TV Online” o “Rojadirecta Club Live”, che sono stati dichiarati illegali in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, oppure sul sito web del Corriere dello Sport, ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Il PSG può fare affidamento sul fatto che Kylian Mbappé faccia un’impronta all’inizio della partita, poiché sei dei suoi nove gol segnati in casa in Champions League sono arrivati nei primi 25 minuti di gioco. Il Milan ha la speranza che Christian Pulisic riesca a segnare, poiché ha guidato la sua squadra alla vittoria nelle ultime dieci partite in cui ha trovato la rete, comprese quattro partite di questa stagione.

PSG-Milan Streaming Live, probabili formazioni

Nella squadra parigina, i giocatori Dembélé e Mbappé sostengono la punta centrale Gonçalo Ramos insieme a Barcola. Sulla fascia sinistra in difesa gioca Lucas Hernandez, che si scontra con il fratello Theo. Il portiere Donnarumma è regolarmente in campo nonostante il suo passato. Loftus-Cheek è ancora infortunato, quindi Musah ha nuovamente l’opportunità di giocare, ma bisogna fare attenzione a Pobega. Krunic riprende il ruolo di regista al posto di Adli, e Maignan e Theo Hernandez tornano dopo la squalifica in campionato. Calabria potrebbe andare in panchina, lasciando spazio a Kalulu sulla fascia destra. Okafor è fuori per affaticamento.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, L.Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembelé, Goncalo Ramos, Mbappé. Allenatore Luis Enrique.

A disposizione in panchina: Navas, Tenas, Mukiele, Kurzawa, Danilo, F.Ruiz, Soler, Ndour, Barcola, Lee, Kolo Muani.

MILAN (4-3-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, T.Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Mirante, Nava, Bartesaghi, Kjaer, Calabria, Pellegrino, Florenzi, Pobega, Adli, Traoré, Jovic.

Arbitro: Vincic (Slovenia).