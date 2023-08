Vedere PSG-Inter Streaming Gratis On-line è possibile oggi martedì 1° Agosto 2023 alle ore 12:00 italiane sui canali digitali. La partita amichevole si gioca in Giappone, allo stadio di Tokyo. Prima di questa partita la formazione di Inzaghi ha fatto questi risultati: Inter-Lugano 3-0 (Fabbian, Esposito, Sensi), Inter-Pergolettese 10-0 (Correa, Bastoni, Calhanoglu, Dumfries, 4 Lautaro, Esposito, Mkhitaryan) e Inter-Al Nassr 1-1 (Frattesi). Dopo il match contro il Paris SG, Lautaro e compagni giocheranno: 9 agosto, ore 19 – Salisburgo-Inter, 13 agosto – Inter-Klubi Sportiv Egnatia. Di seguito formazioni e info per vedere PSG-Inter streaming e tv.

PSG-Inter Streaming Live, probabili formazioni

PSG (4-3-3): Donnarumma; Marquinhos, Pereira, Skriniar; Zaire-Emery, Gharni, Ugarte, Vitinha, Kurzawa; Asensio, Ekitike.

Allenatore Luis Enrique.

INTER (3-5-2): Stankovic; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Gosens; Correa, Lautaro. Allenatore Simone Inzaghi.

PSG-Inter Live in TV

PSG-Inter sarà visibile su DAZN, Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale numero 251 del satellite): sarà possibile vedere la partita tramite l’app su smart tv, console di gioco e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

PSG-Inter streaming gratis (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su dazn.it) e Sky GO, sui dispositivi mobili, quali PC, smartphone, tablet tramite app o comunque con dispositivi mobili autorizzati come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps. A pagamento per tutti con NOW sempre di Sky.