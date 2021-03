PSG Barcellona streaming e diretta tv. Gli uomini di Pochettino devono difendere l’ampio vantaggio conquistato con il 4-1 al Camp Nou. I catalani sono chiamati a cercare un’altra rimonta leggendaria, come quella di quattro stagioni fa. Si gioca alle ore 21:00 ITA di oggi mercoledì 10 marzo 2021 per il ritorno degli ottavi di Champions League. Andiamo a scoprire dove vedere PSG Barcellona Streaming.

Diretta PSG Barcellona Streaming: ultime notizie formazioni

Paris SG (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes; Di Maria, Verratti, Mbappé; Mauro Icardi. Allenatore Mauricio Pochettino. In panchina: Sergio Rico, Letellier, Kehrer, Bakker, Diallo, Dagba, Danilo Pereira, A Herrera, Rafinha, Draxler, Michut, Sarabia.

Barcellona (3-1-4-2): Ter Stegen; Mingueza, Lenglet, Umtiti; Busquets; Dest, F De Jong, Pedri, Jordi Alba; Messi, Dembelé. Allenatore Roenald Koeman.

In panchina: Neto, Inaki Pena, Junior Firpo, Ilaix Moriba, Pjanic, Mathues, Riqui Puig, Trincao, Griezmann, Konrad, Braithwaite.

Arbitro: Taylor (Inghilterra). Guardalinee: Beswick e Nunn. IV Uomo: Coote. VAR: Attwell. AVAR: Tierney.

Dove vedere PSG Barcellona Streaming Diretta Gratis al posto di Rojadirecta

PSG Barcellona in diretta tv non sarà trasmessa in chiaro e Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis sono illegali. Potete guardarla legalmente su Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite).

La partita sarà disponibile in live streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

PSG Barcellona Canale 5 in chiaro

La partita non sarà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5, e quindi nemmeno in streaming gratuito online su Mediaset Play.