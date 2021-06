Alle 18:00 italiane di oggi sabato 19 giugno 2021 si potrà vedere Portogallo Germania in streaming live e diretta tv sul digitale della rete nazionale Rai e su Sky. Il Portogallo, vittorioso per 3-0 all’esordio contro l’Ungheria, sfida la Germania, ko al debutto contro i campioni del mondo in carica della Francia, in questa seconda partita di Euro 2020. Si gioca per il Gruppo F, il “girone” della morte, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Le probabili formazioni di Portogallo Germania

Portogallo (4-2-3-1): Rui Patricio; N Semedo, Ruben Dias, Pepe, Raphael; Carvalho, Danilo; B Silva, Bruno, Diogo Jota; CR7 Cristiano Ronaldo. CT Santos. In panchina: Anthony Lopes, Rui Silva, Fonte, Dalot, Moutinho, Ruben Neves, Renato Sanches, Rafa Silva, Sergio Oliveira, Pedro Gonçalves, André Silva, Joao Felix.

Germania (4-3-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger, Kimmich; Gündogan, Kroos, Gosens; Sané, Müller, Gnabry. CT Löw. In panchina: Leno, Trapp, Halstenberg, Havertz, Volland, Werner, Musiala, Süle, Neuhaus, Goretzka, Emre Can, Koch, Günter.

Arbitro: Anthony Taylor (Inghilterra). Gurdalinee: Beswick e Nunn. Quarto Uomo: Jovanovic (Serbia). VAR: Attwell. AVAR: Martinez Munuera, Prieto e Hernandez (Spagna).

La Germania partecipa a EURO per la 13esima volta consecutiva (26a partecipazione consecutiva alla fase finale dei mondiali o degli europei).

È mancata alla fase finale (come Germania Ovest) solo nel 1968 al primo tentativo. Vincitrice di EURO nel 1972, 1980 e 1996 (e tre volte seconda classificata), la Germania è sempre arrivata almeno in semifinale dal 2004, quando non ha superato la fase a gironi. Con tre titoli europei, detiene il record insieme alla Spagna.

Il Portogallo partecipa al settimo EURO consecutivo, l’ottavo in totale. Il bilancio complessivo del Portogallo in Germania, considerando anche le partite contro la Germania Ovest ed Est, è V8 P3 S5. La squadra è arrivata quarta ai Mondiali del 2006 in Germania, dove ha ottenuto un bilancio di V4 P1 S2. Il Portogallo gioca per la seconda volta alla Football Arena Munich, dove ha perso la semifinale dei Mondiali 2006 contro la Francia (0-1).

CR7 Cristiano Ronaldo ha segnato 11 gol nelle qualificazioni, uno in meno del capocannoniere Harry Kane. Ha inoltre collezionato il maggior numero di presenze alla fase finale di EURO; è a 22 presenze ed è il miglior marcatore di sempre della competizione con 42 gol.

Per vedere Portogallo Germania in diretta tv basterà collegarsi alla rete nazionale Rai 1 a partire dalle ore 21:00 (canale 1 e 501 HD del digitale terrestre). La partita è disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Portogallo Germania Streaming gratis per tutti con l’app Rai Play (link www.raiplay.it) con pc, tablet o smartphone. Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con Now. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.