Porto Juventus streaming e diretta tv. Si gioca alle ore 21:00 ITA di oggi mercoledì 17 febbraio 2021 per l’andata degli ottavi di Champions League. Sarà una trasferta particolare, condizionata dall’emergenza sanitaria in Portogallo: la Juve ha rinunciato anche alla conferenza stampa in loco (come avviene di solito in Champions), la farà da Torino. Arriverà ad Oporto in serata e sarà blindatissima in albergo: abolito anche la classica rifinitura del giorno della gara. Andiamo a scoprire dove vedere Porto Juventus Streaming.

Diretta Porto Juventus Streaming: ultime notizie formazioni

PORTO (4-4-2): Marchesin; Manafá, Mbemba, Pepe, M Sarr; J Corona, Sérgio Oliveira, Uribe, Otávio; Marega, Taremi. Allenatore Sérgio Conceição.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Chiellini, de Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Federico Chiesa; Alcaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo.

Allenatore Andrea Pirlo.

Arbitro: Carlos Del Cerro Grande (Spagna), coadiuvato dagli assistenti Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernandez. IV uomo José Maria Sanchez, mentre al VAR è stato designato Alejandro Hernandez, assistito dall’AVAR Ricardo De Burgos.

Dove vedere Porto Juventus Streaming Diretta Gratis al posto di Rojadirecta

Porto Juventus in diretta tv non sarà trasmessa in chiaro e Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis sono illegali. Potete guardarla legalmente su Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). La partita sarà disponibile in live streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Infine: alla domanda Porto-Juventus streaming in chiaro su Canale 5? la risposta è no.