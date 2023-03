Vedere Porto-Inter Streaming Gratis On-line è possibile oggi martedì 14 marzo 2023 alle ore 21 italiane sui canali digitali. Partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League: si parte dall’1-0 ottenuto dai ragazzi di Inzaghi al Giuseppe Meazza grazie al gol realizzato da Lukaku a pochi minuti dalla fine dell’incontro. Non vale la regola dei gol in trasferta. In caso di parità nei gol totali al 90’, supplementari e poi eventuali rigori. Di seguito formazioni e info per vedere Porto-Inter Streaming Gratis e Diretta TV, invece di “Rojadirecta Live TV”.

Porto-Inter Streaming Live, probabili formazioni



Nelle ultime quattro partite tra Inter e Porto, i nerazzurri hanno ottenuto due vittorie e due pareggi. Nel 2004/2005 Inter e Porto si sono affrontate nello stadio Dragão nel Portogallo e nel San Siro. L’Inter è stata in grado di qualificarsi grazie al risultato dell’andata e al 3-1 della partita di ritorno a San Siro. Successivamente, l’anno successivo, le due squadre si sono scontrate di nuovo nei gironi di Champions League con una vittoria ciascuno.

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Manafà, Marcano, Pepe, Zaidu; Franco, Grujic, Galeno; Taremi, Pepe.

Allenatore: Sergio Conceicao. A disposizione in panchina: Ramos, Cardoso, Carmo, R Conceicao, Evanilson, Eustaquio, Folha, Namaso, Martinez.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Handanovic, Cordaz, De Vrij, Skriniar, D’Ambrosio, Bellanova, Zanotti, Gagliardini, Asllani, Brozovic, Carboni, Correa, Lukaku.

Arbitro: Marciniak (Polonia).

Porto-Inter in TV



Porto-Inter in tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (canale 201 del satellitare), Sky Sport 4K (canale 213 del satellitare) e in chiaro su Canale 5 di Mediaset.

Porto-Inter Streaming Gratis alternative a Roja Directa TV Online



Porto-Inter live streaming gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di SkyGo. A pagamento per tutti con NOW. Streaming gratis anche con Sport Mediaset e Mediaset Infinity, quest’ultimo servizio di streaming offerto da Mediaset, anch’esso disponibile su tutte le piattaforme. La partita non si può vedere su Roja directa TV perchè considerata illegale in Italia.

Come vedere Porto-Inter Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Non ci sono ulteriori alternative per vedere Porto-Inter. Le eventuali trasmissioni streaming rese online su Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure attraverso il raccoglitore internet di links online gratuiti “Roja directa TV Online” o “Rojadirecta Club Live”, sono considerati illegali in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.