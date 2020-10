Alle 20:45 di oggi domenica 11 ottobre 2020 si potrà vedere Polonia Italia in streaming live e diretta tv sul digitale della rete nazionale Rai. Dopo il pareggio interno contro la Bosnia e il brillante successo in casa dell’Olanda, l’Italia di Roberto Mancini va in Polonia per la terza giornata della Lega A di Nations League. Impegno già importante per gli azzurri, che in caso di vittoria potrebbero già prendere il largo sull’Olanda e sugli stessi polacchi.

Dove vedere Polonia Italia streaming e in tv.

Per vedere Polonia Italia in diretta tv basterà collegarsi alla rete nazionale Rai 1 a partire dalle ore 20:45 (canale 1 e 501 HD del digitale terrestre).

Le probabili formazioni di Polonia Italia:

La telecronaca della gara sarà curata da Alberto Rimedio, con il commento tecnico affidato ad Antonio Di Gennaro.per tutti con l’app Rai Play (link https://www.raiplay.it) con pc, tablet o smartphone.

Polonia (4-4-1-1): Fabianski; Kedziora, Glik, Walukiewicz, Bereszynski; Jozwiak, Goralski, Krychowiak, Grosicki; Klich, Lewandowski. DT Brzeczek.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Kean. DT Mancini.