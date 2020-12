Parma Juventus streaming e diretta tv. Per la sfida del Tardini contro il Parma nell’anticipo della 13a giornata di Serie A di questa sera alle 20:45, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo non potrà contare su Arthur, infortunatosi contro l’Atalanta nell’ultima partita. Ma l’assenza che spicca di più è senz’altro quella di Paulo Dybala. Il campione argentino è ufficialmente indisponibile per via “un affaticamento muscolare alla gamba destra accusato durante la rifinitura odierna”. Tutto pronto pronto per vedere Parma Juventus Streaming.

Diretta Parma Juventus Streaming: ultime notizie formazioni.

Parma (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Cornelius, Gervinho. Allenatore Liverani. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Grassi, Laurini, Nicolussi Caviglia, Pezzella, Scozzarella.

Juventus (4-4-2): Gigi Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Kulusevski; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo.

Come vedere Parma Juventus in streaming e in diretta tv.

Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Arthur, Demiral, Paulo Dybala, Giorgio Chiellini.

Parma Juventus in diretta tv non sarà trasmessa in chiaro e Rojadirecta è illegale. Potete guardarla legalmente con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 (Canale Sky 209) per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. La sfida non viene trasmessa in chiaro. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La partita sarà disponibile in live streaming su DAZN (link www.dazn.com) con laptop, pc, smartphone e tablet.

Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale. Disponibile anche la radiocronaca live con la Rai.