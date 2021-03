Parma Inter Streaming Diretta Gratis. L’arbitro sarà il signor Fabrizio Pasqua della Sezione di Tivoli: fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Inter, prima in classifica, affronta la trasferta di Parma (penultimo con 15 punti) con l’intenzione di aumentare gli attuali 3 punti di vantaggio sul Milan secondo. All’andata i ducali erano andati in vantaggio di due goal, prima di farsi rimontare fino al 2-2. Mentre nella scorsa stagione l’Inter ha avuto la meglio per 1-2 solo nel finale dopo aver sofferto a lungo. Fai le tue scommesse e tieniti pronto per vedere Parma Inter streaming gratis?

Parma Inter probabili formazioni



PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Valenti, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Karamoh, Kucka, Mihaila. Allenatore D’Aversa. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Conti, Cornelius, Gervinho, Nicolussi Caviglia, Zirkzee.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Sanchez. Alenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Sensi.

Parma Inter Streaming Diretta Gratis al posto di Rojadirecta Link



Parma Inter in diretta tv alle ore 20:45 ITA di oggi giovedì 4 marzo 2021 con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Parma Inter Streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

