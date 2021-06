Alle 21:00 italiane di oggi domenica 13 giugno 2021 si potrà vedere Olanda Ucraina in streaming live e diretta tv sul digitale della rete nazionale Rai: partita valida per la prima giornata del Gruppo C di Euro 2020. Le due formazione non si sono mai affrontate prima tra Europei e Mondiali, ma solo in amichevole, con un bilancio che vede gli Oranje avanti: vittoria per 3-0 a Rotterdam nel maggio 2008 e pareggio 1-1 a Donetsk nell’agosto 2010.

Olanda Ucraina in programma all’Amsterdam Arena di Amsterdam, con i padroni di casa davanti al pubblico amico. Fans presenti per un terzo della capienza.

Olanda Ucraina, le probabili formazioni

Olanda (3-5-2): Stekelenburg; Timber, De Vrij, Blind; Dumfries, F De Jong, De Roon, Wijnaldum, Wijndal; Depay, Weghorst. Allenatore F De Boer. A disposizione: Krul, Bizot, Veltman, Van Aanholt, Aké, Promes, Klaassen, Gravenberch, Koopmeiners, Berghuis, L De Jong, Malen.

Ucraina (4-1-4-1): Bushchan; Karavaev, Krytsov, Matviyenko, Mykolenko; Sydorchuk; Yarmolenko, Zinchenko, Malinovskyi, Zubkov; Yaremchuk. Allenatore Shevchenko. A disposizione: Pyatov, Trubin, Sobol, Zabarnyi, Matviyenko, Sudakov, Stepanenko, Shaparenko, Marlos, Makarenko, Bezus, Dovbyk.

Arbitro: Brych (Germania). Guardalinee: Borsch e Lupp. Quarto Uomo: Frankowski (Polonia). VAR: Fritz. AVAR: Dingert, Betts (Inghilterra), Attwell (Inghilterra).

Per vedere Olanda Ucraina in diretta tv basterà collegarsi alla rete nazionale Rai 1 a partire dalle ore 21:00 (canale 1 e 501 HD del digitale terrestre). La partita è disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Olanda Ucraina Streaming gratis per tutti con l'app Rai Play (link www.raiplay.it) con pc, tablet o smartphone. Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con NOW.