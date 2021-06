Alle 18:00 italiane di oggi domenica 27 giugno 2021 si potrà vedere Olanda Repubblica Ceca streaming live e diretta tv sul digitale. La vincente di questo ottavo di finale di Euro 2020 tra Olanda e Repubblica Ceca dovrà vedersela ai quarti contro la Danimarca, vittoriosa sabato per 4-0 contro il Galles. Sarà il dodicesimo confronto tra le due rappresentative che si affrontano alla Puskas Arana di Budapest. Bilancio favorevole alla Repubblica Ceca in virtù dei 5 successi ottenuti a fronte di 3 pareggi e 3 affermazioni dell’Olanda.

Le probabili formazioni di Olanda Repubblica Ceca

OLANDA (3-5-2): Stekelenburg; De Vrij, De Ligt, Blind; Dumfires, De Roon, Wijnaldum, F De Jong, Van Aanholt; Weghorst, Depay. CT Frank de Boer. A disposizione: Krul, Bizot, Veltman, Aké, Wijndal, Berghuis, Klaassen, Gravenberch, Malen, Koopmeiners, Timber, Gakpo.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek; Holes, Soucek; Masopust, Barak, Jankto; Schick. CT Jaroslav Silhavy. A disposizione: Mandous, Koubek, Brabec, Darida, Krmencik, Sevcik, Hlozek, Vydra, Kral, Mateju Pekhart, Sadilek.

ARBITRO: Karasev (Russia). GUARDALINEE: Demeshko e Gravilin. IV UOMO: Frappart (Francia). VAR: Attwell (Inghilterra). AVAR: Kavanagh (Inghilterra), Betts (Inghilterra), Gil (Polonia).

Dove vedere Olanda Repubblica Ceca Diretta Live TV



Per vedere Olanda Repubblica Ceca in diretta tv basterà collegarsi su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Dove vedere Olanda Repubblica Ceca Streaming Gratis al posto di Rojadirecta



Olanda Repubblica Ceca Streaming gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con NOW. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.