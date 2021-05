Napoli Verona streaming e diretta tv. Si gioca oggi, domenica 23 maggio, alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona per l’ultima giornata del campionato di calcio di Serie A 2020-2021. Si gioca alla stessa ora di Bologna-Juventus e Atalanta-Milan: partite decisive per scoprire chi tra Juventus, Milan e Napoli, parteciperà alla prossima Champions League (solamente due passano). Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere Napoli Verona in tv e in diretta streaming.

Dove vedere Napoli Verona Streaming senza Rojadirecta e Diretta tv

Napoli Verona in diretta tv sul digitale di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro, nemmeno su DAZN. Gli abbonati potranno avere la possibilità di vedere Napoli Verona streaming gratis con SkyGo e la potranno fruirne su tutti i dispositivi dove il servizio è disponibile, dagli smart tv ai cellulari.

Pre partita, post partita e highlights visibili su Sky tra i servizi di streaming gratuito per gli abbonati per la visione su pc, smartphone e tablet.

Nei rispettivi account ufficiali delle squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Napoli Verona

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore Gattuso. A disposizione: Ospina, Contini, Mario Rui, Zedadka, Costanzo, Demme, Elmas, D’Agostino, Lobotka, Politano, Mertens, Petagna.

Verona (3-4-2-1): Pandur; Magnani, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Bessa, Zaccagni; Kalinic. Allenatore Juric. A disposizione: Silvestri, Berardi, Dawidowicz, Ruegg, Ceccherini, Sturaro, Ilic, Salcedo, Colley, Favilli, Lasagna.

Arbitro: Chiffi di Padova. Guardalinee: Longo e Valeriani. Quarto uomo: Fourneau. Var: Nasca. Avar: Cecconi.