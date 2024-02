Vedere Napoli-Verona Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 4 febbraio 2024 alle ore 15:00 italiane sui canali digitali di DAZN. Si gioca per la 23a giornata di Serie A TIM stagione 2023/24, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Il Napoli di Mazzarri cerca la vittoria per tornare al successo dopo quasi un mese. Con 32 punti, sono al nono posto in classifica, a quattro punti di distanza dalla zona Champions, Mazzarri potrà contare su quattro titolari per la sfida contro il Verona: Simeone, Kvaratskhelia e Cajuste (che tornano dal turno di squalifica) e Anguissa, (assente dallo 0-0 contro il Monza del 28 dicembre e di ritorno dalla Coppa d’Africa). Il Verona ha fatto nove nuovi acquisti e ha ceduto sedici giocatori. Attualmente, sono al 17° posto in classifica con 18 punti, come il Cagliari.

Napoli-Verona Streaming Live, probabili formazioni oltre il FantaCalcio



In casa Napoli abbiamo Zielinski che ha lavorato in palestra per un affaticamento muscolare, Meret e Olivera hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Nel Verona ci sarà Vinagre a sinistra, Noslin punta centrale con Suslov, Folorunsho e Lazovic in appoggio

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesusn Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri. A disposizione in panchina: Contini, Idasiak, Natan, Ostigard, Mazzocchi, Dendoncker, Traorè, Lindstrom, Ngonge, Raspadori.

Indisponibili: Olivera, Meret, Osimhen, Zielinski. Squalificati: Buongiorno. Diffidati: Di Lorenzo, Ngonge, Mazzocchi, Mario Rui, Rrahmani.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Folorunsho; Serdar, Suslov, Lazovic; Henry. Allenatore: Baroni. A disposizione in panchina: Perilli, Chiesa, Coppola, Belahyane, Tavsan, Noslin, Dani Silva, Vinagre, Mboula, Charlys, Cruz, Bonazzoli. Indisponibili: Berardi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Magnani, Dawidowicz, Suslov.

Arbitro: Piccinini (Forlì). Guardalinee: Cecconi e Ricci. IV uomo: Fourneau. VAR: Di Bello. Assistente VAR: La Penna.

Napoli-Verona in TV



Napoli-Verona solo su DAZN, che permette di vederla in TV attraverso la loro app su smart TV. Altrimenti, si può guardare utilizzando console di gioco come Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV e TIMVISION BOX. La telecronaca di Napoli-Verona su DAZN sarà curata da Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Alessandro Budel.

Il programma streaming tv odierno su DAZN continuerà con la sfida Atalanta-Lazio delle ore 18:00 e il Derby d’Italia Inter-Juventus delle ore 20:45.

Napoli-Verona Streaming Live



Napoli-Verona live streaming gratis per gli abbonati con DAZN. Il pre-partita di Napoli-Verona inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Dove vedere Napoli-Verona Streaming in alternativa su Internet

Non ci sono altre alternative per vedere Napoli-Verona: le trasmissioni Video YouTube, Facebook Live-Stream, TikTok e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV sono considerate in Italia se non autorizzate. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.