Vedere Napoli-Union Berlino Streaming Gratis On-line è possibile oggi mercoledì 8 novembre 2023 alle ore 18:45 italiane sui canali digitali. Il Napoli vuole i tre punti al Maradona contro i tedeschi che all’andata hanno battutot 0-1, per rafforzare il secondo posto in classifica nel Gruppo C della UEFA Champions League, ottenuto fin qui con due vittorie e 1 sconfitta. Di seguito, tutte le informazioni per vedere Napoli-Union Berlino Streaming Gratis e Diretta TV, invece di “Rojadirecta Live TV”, e scoprire se sarà trasmessa in chiaro oltre, naturalmente, alle probabili formazioni.

Napoli-Union Berlino in TV



Napoli-Union Berlino in tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252), con telecronaca di Maurizio Compagnoni e Beppe Bergomi.

Napoli-Union Berlino Streaming Gratis alternativa a Roja directa TV Online



Napoli-Union Berlino live streaming potrà essere seguito gratuitamente da coloro che sono abbonati al servizio Sky Go. Questo servizio è riservato ai clienti di Sky e può essere utilizzato su diversi dispositivi come computer, smartphone e tablet. Inoltre, vi è la possibilità di acquistare il pacchetto “Calcio e Sport” su NOW per avviare la visione dell’evento.

Napoli-Union Berlino Streaming Live, probabili formazioni

Chi non dispone di Sky o NOW può comunque seguire la partita in streaming su, pagando un abbonamento. La partita non si può vedere superchè considerata illegale in Italia.

Rudi Garcia ha scelto il 4-3-3 per la sua squadra, con Natan che torna in difesa e Rrahmani come compagno di reparto dopo la sua squalifica. Mario Rui sostituisce Olivera sulla fascia sinistra. Lobotka sarà importante a centrocampo, mentre Raspadori sarà il punto di riferimento in attacco insieme a Politano e Kvaratskhelia. Osimhen non è ancora in condizione di giocare. Da parte sua, Urs Fischer ha dato una possibilità a Bonucci in difesa, mentre Gosens giocherà sulla fascia sinistra e Becker e Fofana saranno in attacco.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore Rudi Garcia.

A disposizione in panchina: Gollini, Contini, Olivera, Ostigard, Juan Jesus, Zanoli, Elmas, Cajuste, Gaetano, Lindstrom, Simeone, Zerbin.

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Knoche, Leite, Doekhi; Trimmel, Habener, Khedira, Aaronson, Gosens; Becker, Fofana. Allenatore: Fischer.

A disposizione in panchina: Stein, Schwolow, Bonucci, Jaeckel, Laidouni, Tousart, Kral, Dehl, Volland, Behrens.

Arbitro: Danny Desmond Makkelie (Olanda).

Giacomo Raspadori ha segnato nelle ultime tre partite consecutive, portando il suo totale a nove partite senza sconfitte quando segna con la maglia del Napoli. Nel frattempo, l’Union Berlin spera di poter contare sull’esperienza di Robin Gosens, che ha giocato in Italia, per cercare di ottenere un risultato positivo contro il Napoli.

Come vedere Napoli-Union Berlino Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Napoli-Union Berlino, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Roja directa TV Online” o “Rojadirecta Club Live“, che sono stati dichiarati illegali in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, oppure sul sito web del Corriere dello Sport, ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.