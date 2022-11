Vedere Napoli-Udinese Streaming Gratis On-line è possibile sabato 12 novembre 2022 alle ore 15:00 italiane sui canali digitali di DAZN. La partita andrà in scena allo stadio “Maradona” di Napoli per la 15a giornata di Serie A. Dieci vittorie consecutive in Serie A, vetta della classifica: il Napoli continua a volare e prima della pausa per i Mondiali, nella 15esima giornata, affronta l’Udinese.

Appuntamento alle ore 15:00 quindi per vedere Napoli-Udinese streaming gratis (per gli abbonati a Dazn). Statistica in evidenza: il Napoli ha vinto 24 partite su 33 disputate in Serie A nel 2022 (72.7%) con una media di 2.4 punti a partita (24V, 6N, 3P): solo nell’anno solare 2017 ha fatto meglio sia per percentuale di vittorie (79.5% – 31 su 39) che per media punti (2.5 a partita).

Napoli-Udinese Streaming Live, probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Angiussa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas. Allenatore Luciano Spalletti.

A disposizione in panchina: Marfella, Idasiak, Ostigard, Zanoli, Mario Rui, Demme, Gaetano, Zedadka, Ndombele, Zerbin, Politano, Raspadori, Simeone.

Indisponibili: Rrahmani, Kvaratskhelia, Sirigu. Squalificati: nessuno.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Ehizibue, Lovric, Walace, Samardzic, Pereyra; Beto, Delofeu. Allenatore Andrea Sottil.

A disposizione in panchina: Padelli, Piana, Abankwah, Guessand, Jajalo, Ebosele, Arslan, Pafundi, Success, Nestorovski. Indisponibili: Becao, Nuytinck, Udogie, Masina, Makengo. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta. Assistenti: Ranghetti e Del Giovane. IV Uomo: Baroni. VAR: Abisso, assistito da Nasca.

Napoli-Udinese in Live TV



Napoli-Udinese in diretta tv con DAZN anche su dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o Timvision Box. Per gli abbonati Sky e DAZN, inoltre, sarà possibile attivare ‘Zona DAZN’ e vedere quindi Napoli-Udinese in live tv al canale 214 di Sky.

Il Live Napoli-Udinese sarà commentato in telecronaca da Stefano Borghi con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Isaac Success ha fornito un assist in entrambe le sue ultime due gare di campionato, l’ultimo giocatore dell’Udinese che ha servito almeno un passaggio vincente in tre match di fila in Serie A è stato Rodrigo de Paul nel marzo 2021 (quattro in quel caso).

Napoli-Udinese Streaming Gratis Live invece di Roja Online



Napoli-Udinese live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook.

Il pre-partita di Napoli-Udinese inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Dove vedere la partita Napoli-Udinese Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Napoli-Udinese, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.