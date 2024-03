Vedere Napoli-Torino Streaming Gratis (per gli abbonati) è possibile oggi venerdì 8 marzo 2024 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali di DAZN e Sky. Il Napoli si prepara a sfidare il Torino dopo aver vinto contro Sassuolo e Juventus, con l’obiettivo di conquistare punti importanti per la qualificazione alla Champions League. La partita rappresenta un’occasione decisiva per entrambe le squadre, che sono divise in classifica da soli sei punti. Di seguito probabili formazioni e dove vedere Napoli-Torino in tv e streaming.

Napoli-Torino probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

A disposizione in panchina: Gollini, Contini, Natan, Rrahmani, Mazzocchi, Olivera, Dendoncker, Lindstrom, Simeone, Raspadori. Indisponibili: Cajuste, Ngonge. Squalificati: -.

Allenatore: Calzona.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Gineitis, Lazaro; Vlasic; Okereke, Zapata. Allenatore: Juric.

A disposizione in panchina: Gemello, Popa, Sazonov, Masina, Vojvoda, Savva, Kabic, Sanabria, Pellegri. Indisponibili: Ilic, Lovato, Schuurs, Tameze. Squalificati: Ricci.

Arbitro: Orsato della sezione di Schio.

Napoli-Torino in TV e Streaming



Napoli-Torino in diretta tv in esclusiva su DAZN e Sky e in streaming gratis per gli abbonati su Now e SkyGo. Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook. La telecronaca della partita Napoli-Torino su DAZN sarà curata da Ricky Buscaglia con il commento tecnico di Fabio Bazzani, mentre su Sky saranno presenti Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani come telecronisti.