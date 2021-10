Vedere Napoli-Torino Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 17 ottobre 2021 sui canali digitali: 8a giornata del campionato di calcio di Serie A 2021-22 prima del big-match Juventus-Roma delle 20:45

Il Napoli è la squadra che ha registrato più sequenze su azione di almeno 10 passaggi in questa Serie A (129), mentre dall’altra parte, solo il Milan (66) ha effettuato più recuperi offensivi a 40m o meno dalla porta avversaria del Torino (64). Il fischio d’inizio della partita allo stadio Diego Armando Maradona e che sarà arbitrata dall’arbitro Sacchi di Macerata, è in programma alle ore 18 italiane di oggi.

Napoli-Torino Streaming Live, probabili formazioni



Spalletti, che nella conferenza stampa della vigilia ha messo in guardia i suoi, dovrà dosare le forze dato che giovedì ci sarà l’impegno in Europa League contro il Legia Varsavia. I granata, invece, dopo i pareggi per 1-1 contro Lazio e Venezia, nell’ultimo turno prima della sosta per le nazionali, hanno perso il derby contro la Juve per 1-0 con gol di Manuel Locatelli nei minuti finali.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Lorenzo Insigne. Allenatore Spalletti. A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Juan Jesus, Ghoulam, Zanoli, Demme, Elmas, Lobotka, Lozano, Mertens, Petagna.

Torino (3-4-2-1): V. Milinkovic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria. Allenatore Juric. A disposizione in panchina: Berisha, Gemello, Izzo, Zima, Buongiorno, Vojvoda, Ansaldi, Pobega, Baselli, Rincon, Belotti, Zaza.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Napoli-Torino in TV



Napoli-Torino in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Pieluigi Pardo, mentre il commento tecnico della gara è affidato a Stefan Schwoch.

Napoli-Torino Streaming Gratis



Napoli-Torino live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Napoli-Torino Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Napoli-Torino, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore Juventus di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.