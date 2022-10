Vedere Napoli-Sassuolo Streaming Gratis On-line è possibile sabato 29 ottobre 2022 alle ore 15:00 italiane sui canali digitali di DAZN. La partita andrà in scena allo stadio “Diego Armando Maradona” per la 12a giornata di Serie A. Nella scorsa stagione, le due sfide tra Napoli e Sassuolo sono terminati rispettivamente con il risultato di 2-2 al ‘Mapei Stadium’ e di 6-1 per gli azzurri nella gara di ritorno del ‘Maradona’.

Appuntamento alle 15 quindi per vedere Napoli-Sassuolo streaming gratis (per gli abbonati). Statistica in evidenza: il Napoli ha visto un pareggio al termine del primo tempo in sette delle sue ultime nove partite in Serie A.

Napoli-Sassuolo Streaming Live, probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Angiussa, Ndombele, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Luciano Spalletti. A disposizione in panchina: Marfella, Idasiak, Ostigard, Zanoli, Olivera, Lobotka, Demme, Elmas, Gaetano, Zedadka, Zerbin, Politano, Simeone, Raspadori Indisponibili: Rrahmani, Sirigu. Squalificati: nessuno.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, G Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Ceide, Pinamonti, Laurentié.

Allenatore Dionisi. A disposizione in panchina: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Tressoldi, Kyriakopoulos, Henrique, Harroui, Obiang, Traore, Alvarez, Antiste, D’Andrea Indisponibili: Muldur, Defrel, D Berardi Squalificati: nessuno.

Arbitro: Rapuano di Rimini. Guardalinee: Baccini e Schirru. 4° uomo: Perenzoni. VAR: Marini. Assistente VAR: Longo.

Napoli-Sassuolo in Live TV



Napoli-Sassuolo in diretta tv con DAZN anche su dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o Timvision Box. Per gli abbonati Sky e DAZN, inoltre, sarà possibile attivare ‘Zona DAZN’ e vedere quindi Napoli-Sassuolo in live tv al canale 214 di Sky.

Il Live Napoli-Sassuolo sarà commentato in telecronaca dalla coppia Ricky Buscaglia e Simone Tiribocchi (al commento tecnico).

La formazione di Spalletti resta l’unica ancora imbattuta in questa Serie A. Nei Top 5 campionati europei, le altre squadre con zero sconfitte sono Paris Saint Germain e Real Madrid. Napoli (28) e Sassuolo (30) sono due delle tre formazioni ad aver incassato finora meno conclusioni nello specchio della porta (tra loro la Roma, a 29). Gli azzurri guidano anche la classifica per tiri nello specchio effettuati (72).

Napoli-Sassuolo live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook.

Il pre-partita di Napoli-Sassuolo inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.