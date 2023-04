Vedere Napoli-Salernitana Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 30 aprile 2023 alle ore 15 italiane sui canali digitali. Il Napoli ha battuto la Juventus per 1-0 grazie a un gol nei minuti di recupero, portandosi a 17 punti di vantaggio in testa alla classifica di Serie A. Il loro primo “Scudetto” dal 1989/90 sembra ormai inevitabile e potrebbe essere confermato questo fine settimana. Tuttavia, per mantenere l’accordo, il Napoli deve vincere la prima partita casalinga di questo mese contro la Salernitana, che si sta avvicinando alla permanenza nella massima serie grazie a un’imbattibilità di otto partite. Anche se la Salernitana ha un record terribile nelle trasferte, aver pareggiato le ultime quattro partite in trasferta in Serie A le dà la speranza di poter guastare i festeggiamenti al Napoli. Di seguito formazioni e info per vedere Napoli-Salernitana streaming e tv.

Statistica in evidenza: La Salernitana è imbattuta da otto partite di Serie A, grazie a due vittorie e sei pareggi. La squadra ha stabilito la miglior striscia nella competizione e anche la serie di imbattibilità più lunga nel massimo campionato.

Napoli-Salernitana Streaming Live, probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Luciano Spalletti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Mario Rui, Politano.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia.

Napoli-Salernitana Live in TV

Allenatore Sousa. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Crngoj, Fazio, Valencia.

Il match tra Napoli-Salernitana sarà trasmesso in diretta TV su DAZN, un servizio a pagamento di streaming online che può essere visibile con smart TV di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky avranno la possibilità di attivare Zona DAZN per assistere alla partita sul canale 214 del decoder di Sky. I telecronisti DAZN di Napoli-Salernitana saranno Stefano Borghi ed Andrea Stramaccioni.

Il match Napoli-Salernitana sarà trasmesso in diretta streaming gratuita (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it). Questa piattaforma offre numerosi servizi on-demand per seguire le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc.

Il Napoli ha interrotto una serie di 16 partite casalinghe consecutive con almeno un gol segnato in Serie A, durante le quali ha realizzato ben 45 reti. Tuttavia, nelle ultime quattro partite casalinghe, i partenopei non sono riusciti a segnare in tre occasioni, di cui le due più recenti. L'ultima volta che il Napoli ha subito una serie di tre partite casalinghe senza gol risale a febbraio 2010 in Serie A.

Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sul sito web Corriere dello Sport.