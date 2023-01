Vedere Napoli-Roma Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 29 gennaio 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali: si gioca per la 20a giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-23, la prima del girone di ritorno, dopo Juventus-Monza streaming delle 15 e Lazio-Fiorentina delle 18. Un Derby del Sole importante: entrambe le squadre che proveranno ad allungare una striscia positiva in Serie A: il Napoli è alla ricerca della vittoria consecutiva numero 4, mentre la Roma è senza sconfitte negli ultimi 6 match. Di seguito formazioni e info per vedere Napoli-Roma streaming e tv.

Prima di questa giornata di Serie A, nessuna squadra ha segnato più gol del Napoli (11) dopo il 76° minuto di gioco.

Napoli-Roma Streaming Live, probabili formazioni



Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Allenatore Luciano Spalletti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. Allenatore José Mourinho. Squalificati: Celik. Indisponibili: Darboe, Wijnaldum.

Napoli-Roma in TV Live



Napoli-Roma in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky. La telecronaca di Napoli-Roma su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.

Napoli-Roma Streaming Gratis Live invece di Roja Online



Napoli-Roma live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Considerando tutte le competizioni da inizio 2023, solo il Nantes (cinque su cinque) ha ottenuto più clean sheet della Roma tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei: quattro gare su cinque con la porta inviolata per i giallorossi.

Dove vedere la partita Napoli-Roma Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Napoli-Roma, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.