Napoli Roma streaming e diretta tv invece di Rojadirecta. Il posticipo della domenica mette di fronte i ragazzi di Gattuso a quelli di Fonseca: maglia speciale dei partenopei in memoria di Maradona. Si gioca alle 20:45 di oggi domenica 29 novembre: di seguito come e dove vedere in tv e in diretta streaming Napoli Roma. Nella stagione scorsa quello che un tempo era chiamato il Derby del Sole si è chiuso con un doppio 2-1: successo per il Napoli al San Paolo e per la Roma all’Olimpico.

Dove vedere Napoli Roma Streaming Live e Diretta TV al posto di Rojadirecta.

Napoli Roma in diretta tv grazie a Sky Sport Uno (numero 201 del satellite e 248 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Diretta streaming live quindi su pc, tablet e smartphone con Sky Go (link skygo.sky.it), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con(link www.nowtv.it).

Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. La partita non viene trasmessa in chiaro. Nei rispettivi account ufficiali delle squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Napoli Roma.

Ospina tenta il recupero dopo i guai fisici patiti in nazionale, ma Meret resta in allarme. Senza Bakayoko, fermato dal Giudice, Gattuso lo sostituisce con Demme, che affiancherà Fabian Ruiz in mezzo al campo. Nel tridente alle spalle di Mertens, ballottaggio tra Lozano e Politano, con Insigne sull’altro lato e Zielinski sotto punta. Fonseca ritrova Dzeko dall’inizio e recupera i pezzi in difesa con Ibanez e Mancini regolarmente della partita. Smalling non è stato convocato. A destra spazio ancora a Karsdorp.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Lorenzo Insigne; Mertens. Allenatore Gattuso. Squalificati: Bakayoko. Indisponibili: Hysaj, Osimhen, Rrahmani.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Juan Jesus; Karsdorp, Veretout, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore Fonseca. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Boer, Kumbulla, Pastore, Zaniolo.