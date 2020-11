Vedere Napoli Rijeka Streaming Gratis On-line è possibile: si gioca alle 21:00 italiane di oggi giovedì 26-11-2020 allo Stadio San Paolo nella giornata postuma alla morte del grande Diego Armando Maradona. Quarta giornata del Gruppo F dell’Europa League. Una vittoria porterebbe gli azzurri a quota 9 punti in classifica e, in caso di pareggio tra AZ Alkmaar e Real Sociedad, il primato sarebbe addirittura solitario a due turni dal termine.

Dove vedere Napoli Rijeka in diretta tv e streaming online al posto di Rojadirecta.

La partita Napoli Rijeka sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite e 484 del digitale terrestre). Il match sarà visibile non soltanto in televisione ma anche in streaming. Basterà infatti accedere al sito web di Sky Go (link skygo.

sky.it), tramite dispositivi come pc, tablet o smartphone, per assistere alla diretta della gara tra gli spagnoli e i bianconeri.

Napoli Rijeka non verrà mostrata in chiaro su TV8. A pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it).

Come possibili alternative per vedere Napoli Rijeka abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Le formazioni di Napoli Rijeka che vogliamo vedere in campo oggi:

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Petagna. Allenatore Gennaro Gattuso.

Rijeka (5-3-2): Nevistic; Tomecak, Escoval, Velkoski, Smolcic, Braut; Muric, Cerin, Loncar; Kulenovic, Menalo. Allenatore Simon Rozman.

Arbitro: Halis Özkahya (Turchia).