Vedere Napoli-Real Madrid Streaming Gratis On-line è possibile oggi martedì 3 ottobre 2023 alle ore 21 italiane sui canali digitali. Seconda giornata del Girone C di UEFA Champions League 2023-24. Entrambe l’Italia e la Spagna sono in testa nel Gruppo C dopo le loro vittorie nella prima partita europea della stagione. Il Napoli ha battuto il Braga con un punteggio di 2-1, mentre il Real Madrid ha vinto contro l’Union Berlino all’ultimo minuto. Di seguito, tutte le informazioni per vedere Napoli-Real Madrid Streaming Gratis e Diretta TV, invece di “Rojadirecta Live TV”, e se sarà trasmessa in chiaro.

Napoli-Real Madrid in TV



Napoli-Real Madrid in tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252). Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani commenteranno la partita Napoli-Real Madrid per Sky.

Napoli-Real Madrid Streaming Gratis alternativa a Roja directa TV Online



Napoli-Real Madrid live streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (il servizio che Sky offre ai suoi abbonati), su NOW (la piattaforma on demand di Sky) e su Mediaset Infinity.

Napoli-Real Madrid Streaming Live, probabili formazioni

Mediaset ha confermato che la telecronaca verrà affidata a Massimo Callegari e Simone Tiribocchi. La partita non si può vedere superchè considerata illegale in Italia.

Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha parlato della partita di Champions League contro il Napoli. Ha sottolineato l’importanza di giocare una partita seria e completa contro una squadra di carattere come il Napoli. Ancelotti ha anche commentato sulle scelte a centrocampo, sottolineando che ci sono sette giocatori ma solo quattro possono giocare. Ha anche elogiato il nuovo acquisto Bellingham, affermando che si è adattato bene alla squadra e che è felice di averlo.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Rudi Garcia.

A disposizione in panchina: Contini, Idasiak, Olivera, D’Avino, Zanoli, Cajuste, Elmas, Gaetano, Lindstrom, Raspadori, Simeone, Zerbin.

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Camavinga; Valverde, Tchouameni, Modric; Bellingham; Joselu, Vinicius. Allenatore Carlo Ancelotti.

A disposizione in panchina: Lunin, Canizares, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Carrillo, Kroos, Mendy, Brahim, Ceballos, Rodrygo.

Arbitro: Turpin (Francia).

Come vedere Napoli-Real Madrid Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Napoli-Real Madrid, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Roja directa TV Online” o “Rojadirecta Club Live”, che sono stati dichiarati illegali in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, oppure sul sito web del Corriere dello Sport, ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.