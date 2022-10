Vedere Napoli-Rangers Streaming Gratis On-line è possibile oggi mercoledì 26 ottobre 2022 alle ore 21:00 italiane sui canali digitali Sky e Mediaset Infinity+. Si gioca allo Stadio “Maradona” per il penultimo turno del Gruppo A di Champions League. Andiamo a scoprire dove vedere Napoli-Rangers streaming live e tv online.

Napoli-Rangers Streaming Live, probabili formazioni



Il Napoli ha prolungato la sua iniziale imbattibilità in Serie A (9 vittorie, 2 pareggi) ed ha ottenuto lo scorso fine settimana la sua 11esima vittoria consecutiva in tutte le competizioni battendo 1-0 la Roma. È stato più o meno lo stesso anche in Europa per la squadra italiana, avendo vinto tutte e quattro le partite nella fase a gironi di UEFA Champions League (UCL) finora, il che significa che è già certo di passare agli ottavi, anche se un’altra vittoria contro i Rangers qui aumenterebbe le possibilità che il Napoli arrivi primo nel Gruppo A.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Simeone, Raspadori. Allenatore Spalletti.

Rangers (5-4-1): McGregor; Tavernier, Goldson, Davies, King, Barisic; Tillman, Lundstram, Davis, Kent; Morelos. Allenatore Van Bronckhorst.

Statistica in evidenza: i Rangers hanno perso in nove delle 12 trasferte in Italia nelle competizioni europee (1 vittoria, 2 pareggi).

Napoli-Rangers in TV



Napoli-Rangers in tv sarà trasmessa sul digitale di Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252). Telecronaca affidata a Federico Zancan e Beppe Bergomi. Visione disponibile anche su Infinity + dove la telecronaca sarà di Riccardo Trevisani-Massimo Paganin. Si gioca alla stessa ora di Ajax-Liverpool che pero viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio.

Napoli-Rangers Streaming Gratis



Napoli-Rangers live streaming gratis per gli abbonati su pc, tablet e smartphone sul sito internet di Mediast Infinity o Sky Go (link skygo.sky.it), oppure a pagamento per tutti con Now Tv (link www.nowtv.it). La partita non è in chiaro su Canale 5 e non si può vedere su Rojadirecta Live TV perchè considerata illegale in Italia.

Dove vedere la partita Napoli-Rangers Streaming al posto di Rojadirecta su Internet



Come possibili alternative per vedere Napoli-Rangers, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” o “RojadirectaTV” che però in Italia non è considerata una forma legale di vedere le partite di calcio. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.