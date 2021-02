Napoli Parma Streaming Diretta. Prima giornata del girone di ritorno di Serie A (turno 20): si giocherà allo Stadio Diego Armando Maradona oggi domenica 31 gennaio 2021 alle ore 18:00. Match che si svolgerà a porte chiuse. Napoli e Parma hanno pareggiato solo uno degli ultimi 16 incroci in Serie A (2-2, maggio 2015), con nove vittorie azzurre e sei gialloblù a completare il parziale. Nonostante un turno in meno (deve recuperare la sfida contro la Juventus), il Napoli è la squadra che ha effettuato più conclusioni in questa Serie A (326), 152 più del Parma (174) che risulta penultimo in questa graduatoria, davanti al solo Genoa (164).

Napoli Parma Streaming Diretta Gratis al posto di Rojadirecta



Napoli Parma in diretta tv alle ore 18:00 di oggi domenica 31 gennaio 2021 su Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Telecronaca di Federico Zancan, con il commento di Luca Pellegrini.

Gli interventi a bordocampo saranno a cura di Massimo Ugolini.

Napoli Parma Streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it), la piattaforma di streaming video che puoi vedere dal tuo Computer, Tablet, Smartphone e Smart TV connessa ad internet. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Tra le possibili alternative citiamo il raccoglitore di web links gratuiti Rojadirecta o TarjetaRojaOnline che però in Italia non sono legali.

Le probabili formazioni di Napoli Parma

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Lozano, Petagna, L. Insigne. Allenatore Gattuso. In panchina: Meret, Contini, Hysaj, Maksimovic, Rrahmani, Ghoulam, Bakayoko, Lobotka, Politano, Osimhen, Cioffi. Indisponibili: Fabian Ruiz, Mertens. Squalificati: nessuno.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Gagliolo, Gi. Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho. Allenatore D’Aversa. In panchina: Colombi, Iacoponi, Dierckc, Zagaritis, Balogh, Busi, Mihaila, Sohm, Hernani, Man, Brunetta, Sprocati. Indisponibili: Nicolussi Caviglia, Alves, Laurini, Karamoh, Valenti. Squalificati: nessuno.

ARBITRO: La Penna di Roma1. Guardalinee: Baccini e Mastrodonato. Quarto uomo: Serra. Var: Di Paolo. Avar: Del Giovane.