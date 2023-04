Vedere Napoli-Milan Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 2 aprile 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. La partita Napoli-Milan, valida per la ventottesima giornata della Serie A 2022/23, si svolgerà presso lo stadio Maradona di Napoli: sarà il 150esimo incontro in Serie A tra Napoli e Milan. Gli uomini in rossonero hanno vinto soltanto due delle ultime sedici sfide in campionato contro gli azzurri (5N, 9P), ma le due vittorie sono arrivate nelle ultime cinque partite (3P). Di seguito formazioni e info per vedere Napoli-Milan streaming e tv.

Statistica in evidenza: Il Napoli ha subito almeno un gol contro il Milan nelle ultime 7 partite interne.

Napoli-Milan Streaming Live, probabili formazioni



Il Napoli ha dimostrato una buona condizione di gioco davanti ai propri tifosi in questa stagione, ottenendo 11 successi, 1 pareggio e una sola sconfitta in 13 gare di Serie A disputate in casa. Il Milan, invece, ha raccolto 5 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte in trasferta durante questo campionato. Negli ultimi sei match, i partenopei hanno trionfato 5 volte e subito una sola sconfitta, mentre i rossoneri hanno ottenuto 3 successi, un pari e sono stati sconfitti in due occasioni.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore Luciano Spalletti. A disposizione in panchina: Gollini, Marfella, Ostigard, Juan Jesus, Olivera, Zedadka, Ndombele, Gaetano, Elmas, Zerbin, Lozano, Raspadori. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bereszynski, Osimhen.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Brahim Diaz, Krunic, Leao; Giroud.

Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Vasquez, Florenzi, Dest, Thiaw, Gabbia, Ballo-Touré, Saelemaekers, Pobega, Bakayoko, Adli, De Ketelaere, Vranckx, Rebic, Origi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Kalulu, Messias, Ibrahimovic.

Arbitro: Rapuano. Guardalinee: Giallatini-Perrotti. Quarto Uomo: Doveri. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: La Penna.

Napoli-Milan in TV Live



Il match tra Napoli-Milan sarà trasmesso in diretta TV su DAZN, un servizio a pagamento di streaming online che può essere visibile con smart TV di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky avranno la possibilità di attivare Zona DAZN per assistere alla partita sul canale 214 del decoder di Sky. Olivier Giroud, giocatore del Milan, ha segnato nelle ultime due sfide contro il Napoli in campionato e potrebbe diventare il primo giocatore della squadra a segnare in tre match di fila contro i partenopei in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95). La telecronaca del match sarà affidata a Pierluigi Pardo ed Andrea Stramaccioni e sarà trasmessa su DAZN.

Napoli-Milan Streaming Gratis Live al posto di Roja Online



Il match Napoli-Milan sarà trasmesso in diretta streaming gratuita (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it). Questa piattaforma offre numerosi servizi on-demand per seguire le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc. Il Milan ha trionfato in entrambe le ultime due gare esterne contro il Napoli in Serie A e solamente una volta ha conseguito tre vittorie consecutive presso lo stadio dei partenopei nel massimo campionato: tra il 1948 e il 1951.

Dove vedere la partita Napoli-Milan Streaming al posto di Rojadirecta Live Club

Napoli e Milan, che si sfideranno anche in Champions League, non si incontrano così spesso dal 1989/90. Quell'anno, gli azzurri vinsero il primo match di campionato, ma ottennero un pareggio e due sconfitte negli altri tre incontri tra Serie A e Coppa Italia. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sul sito web del Corriere dello Sport.