Vedere Napoli-Milan Streaming Gratis On-line è possibile oggi martedì 18 aprile 2023 alle ore 21:00 italiane sui canali digitali. Napoli e Milan si sfidano al Maradona per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, dopo che i rossoneri hanno vinto 1-0 nella partita di andata. Gli azzurri arrivano da un pareggio 0-0 contro il Verona, mentre il Milan ha pareggiato 1-1 contro il Bologna. Il vincitore affronterà l’Inter o il Benfica in semifinale. L’allenatore del Napoli, Spalletti, ha dichiarato che la squadra giocherà per vincere senza fare calcoli e senza pensare ai rischi. Di seguito formazioni e info per vedere Napoli-Milan Streaming Gratis e Diretta TV, invece di “Rojadirecta Live TV”.

Napoli-Milan Streaming Live, probabili formazioni



Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Luciano Spalletti.

In panchina: Gollini, Idasiak, Bereszynski, Olivera, Zedadka, Ostigard, Elmas, Gaetano, Lozano, Raspadori. Squalificati: Kim Min-jae, Anguissa.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli.

In panchina: Mirante, Florenzi, Thiaw, Gabbia, Kalulu, Ballo-Touré, Pobega, Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic, Origi, Messias. Squalificati: nessuno. Diffidati: Ballo-Tourè, Calabria, Krunic, Tomori, Tonali.

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

Napoli-Milan in TV



Napoli-Milan in tv in chiaro su Canale 5 di Mediaset, oltre che sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Napoli-Milan Streaming Gratis alternativa a Roja directa TV Online



Napoli-Milan streaming live gratis su Sportmediaset, Mediaset Infinity, e per gli abbonati su Sky Go. A pagamento per tutti con NOW. La partita non si può vedere su Roja directa TV perchè considerata illegale in Italia.

Come vedere Napoli-Milan Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Non esistono alternative per vedere Napoli-Milan. Le trasmissioni con Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure con il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online”, non sono regolari in Italia, come pure quelli di “Roja TV”, “Roja Club”, “HesGoal Info”, “Pepper Live Info”, o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e sul sito online del Corriere dello Sport, ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.