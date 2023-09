Vedere Napoli-Lazio Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 2 Settembre 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali.

Il Napoli, campione d’Italia, affronta la Lazio nel terzo turno di Serie A edizione 2023-2024. Il Napoli è in testa alla classifica con 6 punti dietro al Milan (9 punti) che ieri sera ha vinto sul campo della Roma (1-2), mentre la Lazio è all’ultimo posto senza punti.

La Lazio ha vinto l’ultima sfida tra le due squadre, interrompendo una serie positiva del Napoli. La Lazio non ha mai perso le prime tre partite di Serie A nella sua storia. Osimhen è in buona forma, avendo segnato 3 gol finora, mentre Immobile giocherà la sua 300ª partita con la maglia della Lazio. Di seguito formazioni e info per vedere Napoli-Lazio streaming e tv.

Napoli-Lazio Streaming Live, probabili formazioni

Victor Osimhen, capocannoniere della scorsa stagione, ha iniziato bene anche nella nuova stagione, segnando già 3 gol nelle prime due partite. Contro il Napoli, Ciro Immobile giocherà la sua 300ª partita in tutte le competizioni con la maglia della Lazio, avendo finora contribuito attivamente a 246 gol nelle prime 299 presenze (197 gol e 49 assist).



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia.

A disposizione in panchina: Contini, Idasiak, Zanoli, Natan, Ostigard, Mario Rui, Cajuste, Elmas, Gaetano, Zerbin, Lindstrom, Simeone, Raspadori. Indisponibili: Gollini. Squalificati: nessuno.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

A disposizione in panchina: Sepe, Furlanetto, Gila, Patric, Lazzari, Pellegrini, Vecino, Guendouzi, Rovella, Basic, Isaksen, Gonzalez, Castellanos, Pedro. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Colombo di Como. Guardalinee: Mokhtar-Palermo. Quarto ufficiale: Mariani. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Longo.

Napoli-Lazio Live in TV

Il match tra Napoli-Lazio sarà trasmesso in diretta TV su DAZN, un servizio a pagamento di streaming online che può essere visibile con smart TV di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky avranno la possibilità di attivare Zona DAZN per assistere alla partita sul canale 214 del decoder di Sky.

La telecronaca di Napoli-Lazio su DAZN dallo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli sarà curata da Stefano Borghi, che sarà affiancato da Riccardo Montolivo al commento tecnico.

Napoli-Lazio Streaming Gratis Live al posto di Roja Online



Napoli-Lazio in diretta streaming gratuita (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it). Questa piattaforma offre numerosi servizi on-demand per seguire le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc.

Dopo il fischio finale, si potranno vedere gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand. È importante sapere che Rojadirecta On-Line non rappresenta un’alternativa regolare per guardare la partita.

Dove vedere la partita Napoli-Lazio Streaming invece di Rojadirecta Live Club

Per vedere la partita Napoli-Lazio, non ci sono opzioni disponibili, nemmeno l’utilizzo del raccoglitore di links gratuiti Rojadirecta, in quanto è stato dichiarato non regolare in Italia. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sul sito web Corriere dello Sport.