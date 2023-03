Vedere Napoli-Lazio Streaming Gratis On-line è possibile oggi venerdì 3 marzo 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali: si gioca in apertura della 25a giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-23, la sesta (su 19 a disposizione) del girone di ritorno.

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti (65 punti) arriva alla sfida casalinga contro la Lazio con questa statistica: dopo l’ottava vittoria consecutiva in campionato, gli analisti di Opta danno ora al Napoli una possibilità del 99,9% di vincere il titolo! Di seguito formazioni e info per vedere Napoli-Lazio streaming e tv.

Lazio (quattro) e Napoli (sette) sono le due squadre che hanno subito meno gol nei primi tempi di questa Serie A. I 4 incassati dalla Lazio rappresentano inoltre un record finora nei maggiori cinque campionati europei.

Napoli-Lazio Streaming Live, probabili formazioni



In sette partite stagionali di coppa (Coppa Italia e Champions League), Giovanni Simeone ha realizzato cinque gol, due in più che nelle 14 gare disputate in questa Serie A. Il Cholito ha però segnato otto reti contro la Lazio nel massimo campionato, più che contro qualsiasi altra formazione.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Allenatore Spalletti. Squalificati: Mario Rui. Indisponibili: Raspadori.

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore Sarri. Squalificati: Casale. Indisponibili: nessuno.

Napoli-Lazio in TV Live



Napoli-Lazio in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky. La telecronaca di Napoli-Lazio su DAZN sarà affidata a Stefano Borghi e Andrea Stramaccioni.

Napoli-Lazio Streaming Gratis Live invece di Roja Online



Napoli-Lazio live streaming gratis (per gli abbonati) e con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La Lazio ha guadagnato 21 punti su 33 disponibili fuori casa in questo campionato (6V 3N 2P). La Lazio tenterà di prolungare una striscia di 3 gare esterne senza sconfitte (V2 N1 P0). Non perde in trasferta dal 4 gennaio contro il Lecce.

Dove vedere la partita Napoli-Lazio Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Il Napoli ha vinto 8 partite di fila in questa stagione. La Lazio, dall’altra parte, ha vinto 3 volte, pareggiato in 2 occasioni e perso 1 partita nel periodo. Come possibili alternative per vedere Napoli-Lazio, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.