Vedere Napoli Juventus Streaming Gratis On-line è possibile oggi venerdì 13 gennaio 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali: si gioca per la 18esima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-23. Stadio Maradona esaurito per vedere dal vivo la sfida scudetto: Napoli capolista con 7 punti di vantaggio sulla Vecchia Signora.

Allegri (Juve): “Il punto di forza del Napoli? La classifica dice che sono i favoriti. Credo che Spalletti sia il migliore ad insegnare”. Luciano Spalletti (Napoli): “E’ inutile mettersi il cappello o la barba finta, non c’è quarto posto che soddisfi la Juventus. Allegri deve puntare a scudetto e Champions”.

La Juventus è imbattuta da otto partite di Serie A in cui ha affrontato la prima in classifica a inizio giornata (6V, 2N), vincendo le ultime tre in ordine di tempo contro Inter (due volte) e Milan.

Napoli Juventus Streaming Live, probabili formazioni



Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Allenatore Luciano Spalletti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno. A disposizione in panchina: Sirigu, Marfella, Ostigard, Juan Jesus, Bereszynski, Olivera, Gaetano, Demme, Ndombele, Elmas, Zerbin, Raspadori, Lozano, Simeone.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik. Allenatore Massimiliano Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bonucci, Cuadrado, Kaio Jorge, Pogba, Vlahovic. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Paredes, Miretti, Chiesa, Soulé, Iling-Junior, Kean.

Arbitro: Daniele Doveri (45 anni) della Sezione Roma 1. Guardalinee: Costanzo-Passeri. 4° Uomo: Chiffi. VAR: Mariani. Assistente VAR: Piccinini.

Napoli Juventus in TV Live



Napoli Juventus in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca di Napoli-Juve sarà affidata a Pierluigi Pardo col commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Napoli Juventus Streaming Gratis Live invece di Roja Online



Napoli Juventus live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Dove vedere la partita Napoli Juventus Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Napoli Juventus, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.