Vedere Napoli Juventus Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 3 marzo 2024 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali: Napoli e Juventus si sfidano nel 27° turno della Serie A. I bianconeri cercano di restare vicini al Milan in classifica, mentre il Napoli, in crisi, ha cambiato due allenatori e ora è guidato da Francesco Calzona. Dopo una serie di pareggi, il Napoli ha ottenuto una vittoria contro il Sassuolo. La Juventus aveva vinto l’incontro all’andata con un gol di testa di Federico Gatti.

Napoli Juventus Streaming Live, probabili formazioni



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Idasiak, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Calzona.

A disposizione in panchina: Gollini, Contini, Natan, Ostigard, Mazzocchi, Mario Rui, Traoré, Dendoncker, Lindstrom, Simeone, Raspadori. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ngonge, Cajuste.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Alcaraz, Locatelli, Miretti, Iling-Junior; Vlahovic, Chiesa.

A disposizione in panchina: Pinsoglio, Daffara, Alex Sandro, Danilo, Djalò, Nonge, Nicolussi Caviglia, Weah, Kostic, Milik, Yildiz. Squalificati: Fagioli, Pogba. Indisponibili: De Sciglio, McKennie, Perin, Kean, Rabiot.

Allenatore Max Allegri.

Arbitro: Mariani di Aprilia. Guardalinee: Passeri-Costanzo. IV Uomo: Colombo. VAR: Irrati. Assistente VAR: Sozza.

Napoli Juventus Live in TV



Napoli Juventus in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca di Napoli-Juve sarà affidata a Pierluigi Pardo, al suo fianco, per il commento tecnico, ci sarà Massimo Ambrosini.

Napoli Juventus Streaming Gratis Live invece di Roja Online



Napoli Juventus live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Dove vedere la partita Napoli Juventus Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Napoli Juventus, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.