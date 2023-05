Vedere Napoli-Inter Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 21 maggio 2023 alle ore 18 italiane sui canali digitali. Il Napoli di Spalletti gioca contro l’Inter di Inzaghi nella 36ª giornata di Serie A. L’Inter, che si è qualificata per la finale di Champions League, vuole consolidare il suo posto tra le prime quattro squadre della classifica. Il Napoli ha già vinto lo scudetto ma sta affrontando incertezze sul futuro di Spalletti e Giuntoli. Di seguito formazioni e info per vedere Napoli-Inter streaming e tv.

Statistica in evidenza: L’Inter ha la possibilità di diventare soltanto la terza squadra nelle ultime 40 stagioni della Serie A italiana a vincere entrambe le partite contro la squadra che vince il campionato.

Napoli-Inter Streaming Live, probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

A disposizione in panchina: Gollini, Marfella, Ostigard, Bereszynski, Zedadka, Mario Rui, Juan Jesus, Demme, Gaetano, Elmas, Ndombele, Zerbin, Raspadori, Simeone. Indisponibili: Lozano. Squalificati: nessuno. Diffidati: Kim, Elmas, Osimhen.

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Lukaku, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: Handanovic, Cordaz, Acerbi, Darmian, Dimarco, Bellanova, Zanotti, Stankovic, Brozovic, Calhanoglu, Akinsanmiro, Dzeko, Martinez. Indisponibili: Carboni, Mkhitaryan, Skriniar. Squalificati: nessuno. Diffidati: Acerbi, Brozovic, Dumfries, Inzaghi, Martinez, Mkhitaryan.

Arbitro: Marinelli di Tivoli. Assistenti: Bindoni-Colarossi. Quarto uomo: Marcenaro. VAR: Nasca. Assisitente VAR: Chiffi.

Napoli-Inter Live in TV

Il match tra Napoli-Inter sarà trasmesso in diretta TV su DAZN, un servizio a pagamento di streaming online che può essere visibile con smart TV di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky avranno la possibilità di attivare Zona DAZN per assistere alla partita sul canale 214 del decoder di Sky. Telecronaca di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Napoli-Inter Streaming Gratis Live al posto di Roja Online



Il match Napoli-Inter sarà trasmesso in diretta streaming gratuita (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it). Questa piattaforma offre numerosi servizi on-demand per seguire le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc.

La squadra del Napoli ha avuto l’ottimo risultato di vincere otto partite su undici contro le squadre che si trovano attualmente nelle prime sette posizioni della classifica nel campionato di calcio. In particolare, le ultime due partite giocate in casa sono terminate in parità. È importante sapere che Rojadirecta On-Line non rappresenta un’alternativa regolare per guardare la partita.

Dove vedere la partita Napoli-Inter Streaming invece di Rojadirecta Live Club

Per vedere la partita Napoli-Inter, non ci sono opzioni disponibili, nemmeno l’utilizzo del raccoglitore di links gratuiti Rojadirecta, in quanto è stato dichiarato non regolare in Italia. Se il Napoli batterà l’Inter, avrà successo contro 19 squadre diverse in una sola stagione di Serie A, un risultato mai raggiunto prima nella storia della squadra partenopea. Attualmente, il Napoli ha raggiunto questo traguardo in due occasioni, nel 2015/16 e nel 2018/19. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sul sito web Corriere dello Sport.