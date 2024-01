Vedere Napoli-Inter Streaming Gratis On-line. La Final Four della Supercoppa Italiana ha raggiunto la sua fase finale, con il Napoli e l’Inter che si sfideranno per il trofeo. Entrambe le squadre hanno vinto le semifinali con il punteggio di 3-0, con il Napoli che ha sorprendentemente sconfitto la Fiorentina e l’Inter che ha superato agevolmente la Lazio. L’Inter cerca il suo ottavo titolo di Supercoppa Italiana, mentre il Napoli cerca il terzo. Nella partita di campionato tra le due squadre, l’Inter ha vinto per 3-0.

Napoli-Inter Streaming Live, probabili formazioni (FantaCalcio)



Mazzarri confermerà la difesa a tre e il tridente con Politano e Kvaratskhelia ai lati di Simeone contro l’Inter. I giocatori Mazzocchi e Zielinski sono in buone condizioni, Cajuste è vicino al recupero ed è in competizione con Demme. Olivera è ancora fuori. Il neo arrivato Ngonge potrebbe giocare, mentre Traorè ha problemi di forma. Nell’Inter, Bastoni potrebbe essere sostituito da De Vrij a causa della fatica. Mkhitaryan si è allenato regolarmente ed è pronto a giocare, ma Frattesi è in agitazione.

Dumfries minaccia Darmian sulla destra.

NAPOLI (3-4-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Mario Rui; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

A disposizione in panchina: Contini, Idasiak, D’Avino, Ostigard, Gioielli, Gaetano, Zielinski, Traoré, Zerbin, Lindstrom, Ngonge, Raspadori.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Bastoni, Dumfries, Carlos Augusto, Buchanan, Asllani, Frattesi, Sensi, Klaassen, Sanchez, Arnautovic.

Arbitro: Antonio Rapuano.

Dove vedere Napoli-Inter in TV e Streaming Live anche dall’estero



Napoli-Inter si gioca oggi lunedì 22 gennaio 2024 alle ore 20:00 italiane all’Awwal Park Stadium di Riad in Arabia Saudita, dove si giocano usualmente le partite interne dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic: diretta TV in chiaro su Canale 5 e in streaming live gratis su Mediaset Infinity e sul sito di Sportmediaset. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.