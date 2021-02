Napoli Granada streaming e diretta tv. Si gioca alle ore 18:55 ITA di oggi giovedì 25 febbraio 2021 per la gara di ritorno dei 16esimi di finale di Europa League. Il Napoli di Gattuso deve rimontare il 2-0 subito in Spagna la settimana scorsa. Il pronostico è dei più difficili visto le recenti prestazioni della formazione partenopea che mettono, tra l’altro, a rischio la panchina dell’allenatore. Andiamo a scoprire dove vedere Napoli Granada Streaming.

Diretta Napoli Granada Streaming: ultime notizie formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Insigne, Elmas. Allenatore Gattuso.

Granada (4-2-3-1): Rui Silva; Victor Diaz, Duarte, German, Neva; Herrera, Gonalons, Machis; Montoro, Kenedy; Molina.

Dove vedere Napoli Granada Streaming Diretta Gratis al posto di Rojadirecta

Allenatore Martínez Penas.

Napoli Granada in diretta tv non sarà trasmessa in chiaro e Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis sono illegali. Potete guardarla legalmente su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 254 del satellite, canale 485 del digitale terrestre).

La partita sarà disponibile in live streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Infine: alla domanda Granada-Napoli streaming in chiaro su TV8? la risposta è no.