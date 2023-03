Vedere Napoli-Francoforte Streaming Gratis On-line è possibile mercoledì 15 marzo 2023 alle ore 21 italiane sui canali digitali (stesso orario di Real Madrid-Liverpool).

Allo stadio Diego Armando Maradona c’è il tutto esaurito per festeggiare la prima volta nella storia del Napoli qualificato ai quarti di finale. Lo 0-2 conquistato in Germania nella partita d’andata (grazie ai goal di Osimhen e Di Lorenzo), infatti, mette praticamente al sicuro la qualficazione. Di fatto il pronostico vede Napoli e Real Madrid tra le otto reginette d’Europa: entrambe faranno parte dei sorteggi assieme a Milan, Inter, Manchester City, Chelsea, Benfica e Bayern Monaco. Tre italiane ai quarti! Non succedeva dal 2006 con Juve, Inter e Milan.

Dirige l’incontro l’inglese Antony Taylor. Andiamo a vedere formazioni e dove vedere la partita Napoli-Francoforte in tv e streaming che si giocherà, come detto, alla stessa ora di Real Madrid-Liverpool.

Napoli-Francoforte Streaming Live, probabili formazioni



Luciano Spalletti: “abbiamo l’ambizione di diventare una grandissima storia e dei grandissimi personaggi per la nostra città. Per cui non sottovaluteremo nulla, la qualificazione è al 50% e lo sappiamo: non un punto di più e non uno di meno. Bisognerà rifare quella partita magnifica che abbiamo fatto all’andata.

E’ una partita che va vinta. Cuore o cervello? Sì, ma anche po’ di culo”.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti. A disposizione in panchina: Gollini, Idasiak, Ostigard, Olivera, Bereszynski, Ndombele, Elmas, Gaetano, Lozano, Simeone. Indisponibili: Raspadori. Squalificati: nessuno. Diffidati: Politano, Kim.

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Jakic, Ndicka; Buta, Rode, Sow, Max; Kamada, Gotze; Borré. Allenatore: Glasner. A disposizione in panchina: Ramaj, Horz, Smolcic, Hasebe, Touré, Lenz, Chandler, Knauff, Alidou, Alario. Indisponibili: Dina Edimbe, Lindstrom. Squalificati: Kolo Muani. Diffidati: Hasebe, Jakic, Smolcic.

Arbitro: Antony Taylor (Inghilterra). Assistenti: Beswick e Betts (Inghilterra). IV Uomo: Jones (Inghilterra). VAR: Van Boekel (Olanda). Assistente VAR: Manschot (Olanda).

Napoli-Francoforte in TV



Napoli-Francoforte in tv ed in esclusiva con Amazon Prime Video: basta scaricare l’app di Amazon Prime Video su Smart TV e su Console di gioco, nonché su Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Telecronaca si Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Napoli-Francoforte Streaming Gratis in TV Online italiano



Napoli-Francoforte live streaming gratis per gli abbonati con in Amazon Prime Video, collegandosi sul sito della piattaforma da PC o scaricando l’app su dispositivi mobili. La partita non si può vedere su Roja TV perchè considerata illegale in Italia.

Come vedere Napoli-Francoforte Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Non esistono alternative per vedere Napoli-Francoforte. Le eventuali dirette streaming che scoprirete su Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure nel raccoglitore internet di links online gratuiti “Roja directa TV Online” o “Roja Club Live”, sono da considerare illegali. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e su Corriere dello Sport potete seguire la diretta live scritta della partita di oggi con gli aggiornamenti in tempo reale, con cronaca, il tabellino e le principali statistiche.