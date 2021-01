Napoli-Fiorentina diretta video streaming. Si gioca all’ora di pranzo per la 18a giornata di Serie A: appuntamento alle 12:30 allo stadio Diego Armando Maradona. In campionato Napoli reduce dal blitz al 90′ di Udine, che ai partenopei ha risollevato il morale precipitato dopo la sconfitta con lo Spezia. La Fiorentina, invece, superando di misura il Cagliari ha trovato una boccata d’ossigeno per allontanare le sabbie mobili della bassa classifica. Di seguito scopriamo dove vedere la partita in diretta Napoli-Fiorentina streaming e tv.

Come vedere Napoli-Fiorentina in diretta tv invece di TarjetaRojaOnline.

Diretta Napoli-Fiorentina sui canali di DAZN con inizio alle ore 12:30 di oggi domenica 17 gennaio 2021. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite).

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

Dove vedere Napoli-Fiorentina Streaming alternativa a TarjetaRojaOnline.



Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q. La partita non viene trasmessa in chiaro e a dirigere la contesa sarà l’arbitro Chiffi.

Napoli-Fiorentina streaming gratis per tutti gli abbonati con DAZN (link www.dazn.com) su pc, notebook e su smartphone e tablet. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.it). Tra le possibili alternative citiamo Facebook Live, Video YouTube o il raccoglitore di links online gratuiti Rojadirecta raggiungibile da tutto il mondo con una connessione Vpn.

Napoli-Fiorentina Probabili Formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Lorenzo Insigne; Mertens. Allenatore Rino Gattuso. Squalificati: Di Lorenzo. Indisponibili: Malcuit, Osimhen.

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Pulgar, Amrabat, Biraghi; Castrovilli, Callejon; Vlahovic. Allenatore Cesare Prandelli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.