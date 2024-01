Vedere Napoli-Fiorentina Streaming Gratis On-line. Napoli e Fiorentina si affrontano questa sera alle 20:00 nella semifinale della nuova Supercoppa italiana 2024, che si svolge in Arabia Saudita. La partita si giocherà allo stadio Al-Awwal Park Stadium di Riad e sarà trasmessa in TV su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity. La squadra vincente si qualificherà per la finale contro Inter o Lazio. Entrambe le squadre vogliono, ovviamente, ottenere la vittoria per avanzare nella competizione.

Napoli-Fiorentina Streaming Live, probabili formazioni



NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

A disposizione in panchina: Idasiak, Contini, Mazzocchi, D’Avino, Ostigard, Gaetano, Gioielli, Zerbin, Lindstrom, Raspadori.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Parisi; Beltran. Allenatore: Italiano.

A disposizione in panchina: Christensen, Martinelli, Quarta, Mina, Comuzzo, Kayode, Amatucci, Barak, Maxime Lopez, Mandragora, Infantino, Nzola, Sottil, Brekalo.

Arbitro: La Penna di Roma. Guardalinee: Tegoni-Bresmes. Quarto Uomo: Marcenaro. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Marini.

Dove vedere Napoli-Fiorentina in TV e Streaming Live anche dall’estero



Napoli-Fiorentina si gioca oggi a Riad, in Arabia Saudita, calcio d’inizio alle ore 20 itaiane: diretta TV in chiaro su Italia 1 e in streaming live gratis su Mediaset Infinity. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.