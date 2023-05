Vedere Napoli-Fiorentina Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 7 maggio 2023 alle ore 18 italiane sui canali digitali. Il Napoli, fresco di terzo Scudetto, affronta la Fiorentina al Diego Armando Maradona con la voglia di vincere e continuare i festeggiamenti. Dopo il pareggio a Udine, il Napoli ha raggiunto i 74 punti in classifica, mentre la Fiorentina, finalista di Coppa Italia e semifinalista in Conference League, è reduce dal 3-3 in casa della Salernitana. La gara d’andata, giocata a fine agosto, si era conclusa 0-0. Di seguito formazioni e info per vedere Napoli-Fiorentina streaming e tv.

Statistica in evidenza: la Fiorentina ha segnato il gol di apertura nel primo tempo in tre degli ultimi quattro scontri diretti qui disputati.

Napoli-Fiorentina Streaming Live, probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Bereszynski, Ostigard, Kim, Di Lorenzo; Anguissa, Demme, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

A disposizione in panchina: Gollini, Marfella, Olivera, Rrahmani, Juan Jesus, Zedadka, Lobotka, Gaetano, Elmas, Ndombele, Zerbin, Lozano, Politano, Simeone.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Terzic; Amrabat, Mandragora; Kouamé, Castrovilli, Sottil; Jovic. Allenatore: Italiano.

A disposizione in panchina: Cerofolini, Vannucchi, Venuti, Biraghi, Igor, Bonaventura, Bianco, Duncan, Barak, Gonzalez, Saponara, Ikoné, Brekalo.

Arbitro: Marchetti di Ostia. Guardalinee: Di Vuolo-Ranghetti. 4° Uomo: Minelli. VAR: Banti. Assistente VAR: Di Martino.

Napoli-Fiorentina Live in TV

Il match tra Napoli-Fiorentina sarà trasmesso in diretta TV su DAZN, un servizio a pagamento di streaming online che può essere visibile con smart TV di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky avranno la possibilità di attivare Zona DAZN per assistere alla partita sul canale 214 del decoder di Sky. Telecronaca di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Il match Napoli-Fiorentina sarà trasmesso in diretta streaming gratuita (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it). Questa piattaforma offre numerosi servizi on-demand per seguire le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc.

Il Napoli non sta ottenendo grandi risultati nelle partite casalinghe della Serie A, vincendo soltanto una delle ultime cinque. Non ha neanche ottenuto consecutivamente risultati di pareggio in casa dal 2010, quando ancora era allenato da Walter Mazzarri. In particolare, le ultime due partite giocate in casa sono terminate in parità.

Dove vedere la partita Napoli-Fiorentina Streaming

Il Napoli ha una media di 2.3 gol segnati per partita contro la Fiorentina nelle ultime otto partite giocate in casa in Serie A. In questo periodo ha ottenuto cinque vittorie, un pareggio e due sconfitte, mantenendo la porta inviolata per quattro volte. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sul sito web Corriere dello Sport.