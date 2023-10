Vedere Napoli-Fiorentina Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 8 ottobre 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. Si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per l’8a giornata di Serie A.

Entrambe le squadre, reduce da fatiche europee, hanno ottenuto risultati diversi. Il Napoli ha perso contro il Real Madrid in Champions, mentre la Fiorentina ha pareggiato contro il Ferencvaros in Conference. In classifica sono entrambe a 14 punti e il bilancio degli scontri diretti sorride al Napoli, che ha ottenuto 61 vittorie contro le 50 della Fiorentina. Tuttavia, bisogna sottolineare che Italiano, allenatore della Fiorentina, ha vinto tre volte su cinque in trasferta contro il Napoli. Di seguito formazioni e info per vedere Napoli-Fiorentina streaming e tv.

Napoli-Fiorentina Streaming Live, probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Rudi Garcia.

A disposizione in panchina: Contini, Idasiak, Zanoli, Olivera, D’Avino, Elmas, Gaetano, Cajuste, Demme, Zerbin, Lindstrom, Raspadori, Simeone. Indisponibili: Rrahmani, Juan Jesus, Gollini. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. Allenatore Italiano.

A disposizione in panchina: Martinelli, Vannucchi, Ranieri, Kayode, Comuzzo, Amatucci, Barak, Maxime Lopez, Mandragora, Infantino, Ikoné, Beltran, Sottil, Kouamé. Indisponibili: Castrovilli, Christensen, Dodo, Mina, Pierozzi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: La Penna (Roma). Assistenti: Baccini e Tolfo. IV uomo: Fourneau. VAR: Irrati. Assistente VAR: Gariglio.

Napoli-Fiorentina Live in TV

Il match tra Napoli-Fiorentina sarà trasmesso in diretta TV su DAZN, un servizio a pagamento di streaming online che può essere visibile con smart TV di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky avranno la possibilità di attivare Zona DAZN per assistere alla partita sul canale 214 del decoder di Sky.

Dopo aver vinto contro Udinese e Lecce con risultati rispettivamente di 4-1 e 4-0, il Napoli ha segnato più di tre gol in tre partite consecutive in Serie A per la terza volta nella sua storia. La Fiorentina ha ottenuto 14 punti nelle prime sette partite di questa stagione e solo due volte ha raggiunto o superato i 17 punti nelle prime otto partite di un campionato di Serie A.

Napoli-Fiorentina Streaming Gratis Live



Napoli-Fiorentina in diretta streaming gratuita (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it). Questa piattaforma offre numerosi servizi on-demand per seguire le partite di calcio streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc. È importante sapere che Rojadirecta On-Line non rappresenta un’alternativa regolare per guardare la partita.

Matteo Politano ha segnato tre goal fino ad ora in questa stagione, lo stesso numero che ha segnato in tutta la scorsa Serie A. Inoltre, ha segnato quattro reti contro la Fiorentina nel campionato, con il Genoa come unica squadra contro cui ha segnato di più (cinque reti).

Dove vedere Napoli-Fiorentina Streaming Online



Per vedere la partita Napoli-Fiorentina, non ci sono opzioni disponibili, nemmeno l’utilizzo del raccoglitore di links gratuiti Rojadirecta, in quanto è stato dichiarato non regolare in Italia. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sui principali siti sportivi online come Corriere dello Sport.

Giacomo Bonaventura non ha ancora segnato con la maglia della Fiorentina contro il Napoli in Serie A, ma ha segnato contro di loro cinque volte, più di qualsiasi altra squadra.