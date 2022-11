Vedere Napoli-Empoli Streaming Gratis On-line è possibile martedì 8 novembre 2022 alle ore 18:30 italiane sui canali digitali di DAZN. La partita andrà in scena allo stadio “Maradona” di Napoli per la 14a giornata di Serie A, la penultima prima della pausa per i Mondiali e che si disputerà in infrasettimanale, vede il Napoli capolista ospitare l’Empoli di Paolo Zanetti.

Appuntamento alle 18:30 quindi per vedere Napoli-Empoli streaming gratis (per gli abbonati a Dazn). Statistica in evidenza: il Napoli ha vinto 11 delle prime 13 partite di Serie A solo una volta in passato, nel 2017/18, quando alla fine concluse la stagione con 91 punti (record del club).

Napoli-Empoli Streaming Live, probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori. Allenatore Luciano Spalletti.

A disposizione in panchina: Marfella, Idasiak, Zanoli, Juan Jesus, Olivera, Elmas, Demme, Ndombele, Gaetano, Zerbin, Lozano, Simeone. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Kvaratskhelia, Rrahmani.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Bajrami; Satriano, Lammers.

Allenatore Zanetti.

A disposizione in panchina: Perisan, Ujkani, Cacace, Ebuehi, Fazzini, Degl’Innocenti, Guarino, Henderson, Ekong, Pjaca, Akpa Akpro, Walukiewicz, Cambiaghi, Baldanzi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Destro, De Winter, Grassi, Tonelli.

Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino. Guardalinee: Galetto di Rovigo e Di Giacinto di Teramo. Quarto Uomo: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno. VAR: Fabbri di Ravenna. Assistente VAR: Paganessi di Bergamo.

Napoli-Empoli in Live TV



Napoli-Empoli in diretta tv con DAZN anche su dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o Timvision Box. Per gli abbonati Sky e DAZN, inoltre, sarà possibile attivare ‘Zona DAZN’ e vedere quindi Napoli-Empoli in live tv al canale 214 di Sky.

Il Live Napoli-Empoli sarà commentato in telecronaca da Ricky Buscaglia con l’appoggio tecnico di Emanuele Giaccherini.

Piotr Zielinski ha disputato 63 partite e realizzato cinque gol con la maglia dell’Empoli in Serie A; il centrocampista del Napoli ha anche segnato una rete contro la sua ex squadra, nella sconfitta per 2-1 dei partenopei il 3 aprile 2019.

Napoli-Empoli Streaming Gratis Live invece di Roja Online



Napoli-Empoli live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook.

Il pre-partita di Napoli-Empoli inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Dove vedere la partita Napoli-Empoli Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Napoli-Empoli, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.