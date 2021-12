Vedere Napoli-Empoli Streaming Gratis On-line è possibile oggi alle ore 18:00 sui canali digitali: si gioca per la 17a giornata del campionato di calcio di Serie A. Teatro della sfida lo stadio “Maradona” di Napoli. Due tra le migliori squadre di questa prima metà di campionato, seppur con ambizioni diametralmente opposte, cercano punti per continuare ad inseguire i rispettivi obiettivi. Dopo quattro successi consecutivi contro l’Empoli in Serie A, il Napoli ha perso la sfida più recente contro la squadra toscana (2-1 al Castellani nell’aprile 2019): i partenopei non hanno mai perso due gare di fila nel massimo campionato contro l’avversaria di giornata.

Napoli-Empoli in TV



Napoli-Empoli in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Telecronaca di Napoli-Empoli affidata a Stefano Borghi, con commento tecnico di Stefan Schwoch.

Napoli-Empoli Streaming Live, probabili formazioni



Piotr Zieliński ha tre gol e due assist nell’arco delle ultime quattro partite del Napoli in Serie A, con tutti e tre i suoi gol che sono stati i primi della sua squadra nelle rispettive partite.

Per quanto riguarda l’Empoli,ha segnato il primo gol della sua squadra in entrambe le ultime due trasferte di Serie A. Le ultime sette occasioni in cui lui è riuscito a segnare sono arrivate tutte in trasferta.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Zielinski; Ounas, Elmas, Lozano; Mertens. Allenatore Domenichini (Spalletti squalificato). A disposizione in panchina: Meret, Idasiak, Malcuit, Manolas, Anguissa, Politano, Petagna, Insigne.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Henderson; Pinamonti, Di Francesco. Allenatore Andreazzoli. A disposizione in panchina: Ujkani, Viti, Tonelli, Ismajili, Fiamozzi, Marchizza, Stulac, Haas, Bajrami, Cutrone, La Mantia, Mancuso.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Napoli-Empoli Streaming Gratis



Napoli-Empoli streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Napoli-Empoli Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Napoli-Empoli, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.