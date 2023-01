Vedere Napoli-Cremonese Streaming Gratis On-line è possibile oggi alle ore 21:00 sui canali digitali: si gioca per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2022-2023. Dopo il roboante 5-1 rifilato alla Juve in campionato, il Napoli inizia la sua avventura stagionale in Coppa Italia affrontando in partita secca la Cremonese negli ottavi di finale. Chi vince affronterà la Roma che ha avuto la meglio sul Genoa grazie al goal di Dybala.

David Okereke è l’unico giocatore della Cremonese ad essere andato a segno in entrambi i turni di Coppa Italia giocati dalla Cremonese nella stagione 2022/23; considerando anche le tre reti segnate in campionato, con cinque centri resta il miglior marcatore stagionale dei grigiorossi.

Napoli (4-3-3): Meret; Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Elmas, Simeone, Raspadori. Allenatore: Spalletti. A disposizione in panchina: Sirigu, Marfella, Kim, Mario Rui, Rrahmani, Di Lorenzo, Zedadka, Demme, Zielinski, Zerbin, Gaetano, Politano, Osimhen, Kvratskhelia. Indisponibili: nessuno. Squalificati: Lozano.

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Bianchetti, Vasquez, Hendry; Zanimacchia, Pickel, Castagnetti, Meitè, Valeri; Okereke, Buonaiuto. Allenatore: Ballardini. A disposizione in panchina: Saro, Sarr, Aiwu, Sernicola, Quagliata, Milanese, Ciofani, Felix, Tsadyout. Indisponibili: Chiriches, Dessers, Escalante, Ferrari, Ghiglione, Lochoshvili, Ascacibar. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno. Guardalinee: Di Monte e Trasciatti. 4° Uomo: Di Bello. VAR: Marini. Assistente VAR: Muto.

Napoli-Cremonese in tv in esclusiva da Mediaset, su Canale 5. Telecronista Mediaset per Napoli-Cremonese sarà Riccardo Trevisani, commento tecnico di Massimo Paganin.

Napoli e Cremonese si sono affrontate tre volte in Coppa Italia; i partenopei hanno ottenuto tre successi nel parziale con un punteggio complessivo di 5-0: due di queste sfide sono arrivate proprio negli ottavi di finale, nell’edizione 1994/95 – in quell’occasione gli azzurri vinsero 3-0 all’andata e 1-0 al ritorno.

Napoli-Cremonese streaming gratis collegandosi al sito Mediaset Infinity da computer fisso o scaricando la relativa applicazione pensata per smartphone o tablet. In alternativa ci si potrà collegare anche al portale Spormediaset.it. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Giovanni Simeone ha segnato contro la Cremonese nella partita di Serie A il 9 ottobre 2022; da quando è in Italia e, considerando tutte le competizioni, solo contro il Venezia l’argentino è andato in gol nelle prime due sfide contro lo stesso avversario.

