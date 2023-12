Vedere Napoli-Cagliari Streaming Gratis On-line è possibile sabato 16 dicembre 2023 alle ore 18:00 italiane sui canali digitali di DAZN. La sfida allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli è valida per la 16a giornata di Serie A TIM stagione 2023/24.

Il Napoli ha ottenuto una vittoria contro il Braga, qualificandosi così agli ottavi di finale della UEFA Champions League per la terza volta consecutiva. Questa vittoria ha interrotto una serie di tre sconfitte contro squadre forti come Real Madrid, Inter e Juventus, che avevano causato la caduta del Napoli dalle prime cinque posizioni. Ora la squadra si impegna a evitare di perdere tre partite consecutive senza segnare per la prima volta dal marzo 2009. La maggior parte dei problemi del Napoli proviene dalle partite casalinghe, con solo un punto guadagnato nelle ultime quattro partite casalinghe di campionato. Ciò ha portato il Napoli a ottenere uno dei minori quantitativi di punti casalinghi in questa stagione.

La squadra ospite, il Cagliari, potrebbe aumentare l’ansia del Napoli, poiché nelle ultime tre partite casalinghe contro di loro il Napoli ha avuto un record piuttosto mediocre. Per il Cagliari, sarebbe un sogno mettere in difficoltà i tifosi di casa. Attualmente, il Cagliari si trova solo un punto sopra le ultime tre posizioni. Nell’ultima partita, il Cagliari ha vinto 2-1 contro il Sassuolo grazie ai gol segnati nei minuti di recupero. La squadra ha guadagnato 11 dei suoi 13 punti stagionali nelle ultime sette partite.

Napoli-Cagliari probabili formazioni

Tuttavia, il Cagliari ha ancora molto lavoro da fare per evitare la retrocessione. In particolare, la squadra deve migliorare il suo record in trasferta, che è il peggiore della stagione in termini di punti. La difesa del Cagliari ha subito 12 gol nelle ultime sei partite in trasferta.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

A disposizione in panchina: Gollini, Contini, Ostigard, Zanoli, Mario Rui, Demme, Cajuste, Gaetano, Lindstrom, Zerbin, Raspadori, Simeone.

CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Prati, Makoumbou, Jankto; Viola; Petagna, Oristanio. Allenatore: Ranieri.

A disposizione in panchina: Radunovic, Aresti, Azzi, Di Pardo, Hatzidiakos, Obert, Wieteska, Zappa, Deiola, Sulemana, Lapadula, Mancosu, Pavoletti, Pereiro, Luvumbo.

Arbitro: Marcenaro. Guardalinee: Vivenzi-Raspolini. 4° Uomo: Cosso. VAR: Meraviglia. Assistente VAR: Valeri.

Napoli-Cagliari in TV



Napoli-Cagliari in diretta tv con DAZN. Gli abbonati sia a Sky che a DAZN potranno vedere il derby anche sulla app presente sul decoder Sky Q o tramite il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite) al costo aggiuntivo di 5 euro al mese.

Napoli-Cagliari Streaming Gratis



Napoli-Cagliari live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook.

Il pre-partita di Napoli-Cagliari inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Ulteriori siti web dove vedere la partita Napoli-Cagliari Streaming



Come possibili alternative per vedere Napoli-Cagliari, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.