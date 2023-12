Vedere Napoli-Braga Streaming Gratis On-line è possibile oggi martedì 12 dicembre 2023 alle ore 21:00 italiane sui canali digitali. 6a e ultima partita del Girone C di UEFA Champions League 2023-24. Azzurri nettamente favoriti e con due risultati (pareggiando o perdendo con un goal di scarto) a disposizione su tre. Di seguito formazioni e info per vedere Napoli-Braga Streaming Gratis e Diretta TV, invece di “Rojadirecta Live TV”.

Napoli-Braga Streaming Live, probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri.

A disposizione in panchina: Gollini, Contini, Ostigard, Mario Rui, Zanoli, Cajuste, Elmas, Gaetano, Zerbin, Lindstrom, Raspadori, Simeone. Indisponibili: Olivera. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Victor Gomez, José Fonte, Saatci, Cristian Borja; Moutinho, Vitor Carvalho; Bruma, Horta, Ricardo Horta; Banza. Allenatore: Artur Jorge.

A disposizione in panchina: Hornicek, Sà, Paulo Oliveira, Mendes, Marin, A Horta, Musrati, Pizzi, Castro, Zalazar, Ruiz, Lopes, Roger. Indisponibili: Djalò, Piazon. Squalificati: Niakatè. Diffidati: Zalazar.

Arbitro: Vincic (Slovenia). Guardalinee: Klancnik e Kovacic. IV uomo: Smajc. VAR: Kajtazovic. Assistente VAR: Dieperink.

Napoli-Braga in diretta TV



Napoli-Braga in tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252) e su Infinity+ di Mediaset. I commentatori di Napoli-Braga su Sky saranno Fabio Caressa e Beppe Bergomi, mentre su Infinity+ a commentare la partita saranno Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.

Napoli-Braga Streaming Gratis alternativa a Roja directa TV Online



Napoli-Braga live streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (il servizio che Sky offre ai suoi abbonati), su NOW (la piattaforma on demand di Sky) e su Mediaset Infinity. Mediaset ha confermato che la telecronaca verrà affidata a Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Come vedere Napoli-Braga Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Napoli-Braga, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Roja directa TV Online” o “Rojadirecta Club Live”, che sono stati dichiarati illegali in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, oppure sul sito web del Corriere dello Sport, ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.