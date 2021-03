Napoli Bologna Streaming Diretta Gratis. Il programma domenicale della 26a giornata di Serie A si conclude allo stadio “Diego Armando Maradona”, dove il Napoli di Gattuso ospita il Bologna guidato da Sinisa Mihajlovic in posticipo: fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Il Napoli ha perso due delle ultime quattro partite contro il Bologna in Serie A (1V, 1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 11 sfide (8V, 1N). Fai le tue scommesse e tieniti pronto per vedere Napoli Bologna streaming gratis.

Napoli Bologna probabili formazioni



NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Lozano, Petagna.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Svanberg, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. Allenatore Mihajlovic. Squalificati: Schouten.

Napoli Bologna Streaming Diretta Gratis al posto di Rojadirecta Link



Indisponibili: Baldursson, Dominguez, Faragò, Hickey, Santander, Tomiyasu.

Napoli Bologna in diretta tv alle ore 20:45 ITA di oggi giovedì 4 marzo 2021 con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Napoli Bologna Streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

