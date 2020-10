Vedere Napoli AZ Alkmaar Streaming Gratis On-line è possibile: si gioca alle 18:55 italiane di oggi giovedì 22 ottobre 2020. In forma legale e senza utilizzare Rojadirecta da noi altamente sconsigliato. I partenopei non hanno mai affrontato l’AZ nelle Coppe europee. I campani hanno tuttavia un bilancio negativo in epoca recente contro le formazioni olandesi, avendo collezionato una sola vittoria nelle ultime 7 sfide contro squadre dei Paesi Bassi (2 pareggi e 4 sconfitte).

Dove vedere Napoli AZ Alkmaar in diretta tv e streaming online al posto di Rojadirecta.

La partita Napoli AZ Alkmaar sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Il match sarà visibile non soltanto in televisione ma anche in streaming.

Basterà infatti accedere al sito web di SkyGo (link https://skygo.sky.it), tramite dispositivi come pc, tablet o smartphone, per assistere alla diretta della gara tra gli spagnoli e i bianconeri.

Napoli AZ Alkmaar non verrà mostrata in diretta e in chiaro grazie a Mediaset su Canale 5.

Come possibili alternative per vedere Napoli AZ Alkmaar abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Napoli AZ Alkmaar:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. Allenatore Gennaro Gattuso.

AZ Alkmaar (4-2-3-1): Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, Koopmeiners; Karlsson, De Wit, Taabouni; Stengs. Allenatore Arne Slot.