Vedere Napoli-Atalanta Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 11 marzo 2023 alle ore 18:00 italiane sui canali digitali. Ventiseiesima giornata di Serie A TIM, grande sfida al Maradona tra il Napoli di Spalletti e l’Atalanta di Gasperini (sesta a quota 42, un solo punto nelle ultime tre giornate), il quale afferma: “Napoli distratto dalla Champions? Non credo, hanno riposato tutta la settimana, arrivano dalla partita con la Lazio, hanno avuto la possibilità di concentrarsi sulla gara”. Il Napoli torna davanti al proprio pubbico dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio: un piccolo sgambetto di Sarri visto i 65 punti, i 15 punti divantaggio sull’Inter seconda che ieri sera ha perso in casa dello Spezia, e visto che Spalletti può contare anche sul miglior attacco e con la difesa meno battuta del torneo. Di seguito formazioni e info per vedere Napoli-Atalanta streaming e tv.

Statistica in evidenza: Si affrontano in questa gara i due giocatori con la miglior media gol in questo campionato, tra quelli con almeno cinque reti segnate: Victor Osimhen (un centro ogni 93 minuti) e Ademola Lookman (uno ogni 127).

Napoli-Atalanta Streaming Live, probabili formazioni



Luciano Spalletti nella conferenza della vigilia: “Con l’Atalanta sono sempre grandissime sfide dove il risultato te lo devi meritare per ottenerlo. Loro sono una grande squadra, guidata da un grandissimo allenatore il quale da tantissime stagioni porta a casa un fatturato calcistico importante sia di soldi che di risultati che evidenzia la qualità del suo lavoro“.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Allenatore Luciano Spalletti. A disposizione in panchina: Gollini, Marfella, Ostigard, Juan Jesus, Bereszynski, Zedadka, Demme, Gaetano, Anguissa, Zerbin, Elmas, Simeone. Squalificati: Mario Rui. Indisponibili: Raspadori.

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini: “Tutte le risorse che ha l’Atalanta se le è costruite, non voglio specificarlo, ma sono costretto. Noi affrontiamo squadre che hanno un miliardo di debiti, il fatto di essere lì ci rende soddisfatti“.

Atalanta (3-4-3): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Pasalic, Hojlund, Lookman. Allenatore Gian Piero Gasperini. A disposizione in panchina: Sportiello, Rossi, Okoli, Palomino, Scalvini, Soppy, Ruggeri, Boga, Muriel, Zapata. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Hateboer, Koopmeiners.

Arbitro: Colombo di Como. Guardalinee: Berti-Colarossi. Quarto Uomo: Doveri. VAR: Valeri. Assistente VAR: Abisso.

Napoli-Atalanta in TV Live



Napoli-Atalanta in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky. Il Napoli ha perso due delle ultime quattro partite di campionato contro avversarie nelle prime sei posizioni in classifica a inizio giornata (2V), dopo che era rimasto imbattuto in tutte le cinque precedenti (4V, 1N). La telecronaca di Napoli-Atalanta su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.

Napoli-Atalanta Streaming Gratis Live al posto di Roja Online



Napoli-Atalanta live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. L’Inter ha vinto l’incontro più recente di Serie A tra le due squadre, avendo trionfato 3-0, in casa, ad agosto. Dopo essere rimasto senza reti contro la Lazio, Victor Osimhen potrebbe giocare almeno due partite di fila in Serie A senza segnare per la prima volta dallo scorso settembre (tre in quel caso). Rojadirecta On-Line non è considerata una alternativa legale per vedere la partita.

Dove vedere la partita Napoli-Atalanta Streaming al posto di Rojadirecta Live Club

Come possibili alternative per vedere Napoli-Atalanta, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Il nigeriano Victor Osimhen ha trovato il gol in due delle sue tre gare nel massimo campionato italiano contro l’Atalanta, tra cui la sua prima marcatura nella competizione (il 17 ottobre 2020). Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.