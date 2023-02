Vedere Juventus-Nantes Streaming Gratis On-line è possibile giovedì 23 febbraio 2023 alle ore 18:45 italiane sui canali digitali. Dopo l’1-1 dell’andata degli spareggi di Europa League ottenuto a Torino con le polemiche finali per il calcio di rigore netto non concesso netto (nemmeno dal VAR) a favore dei Bianconeri, la Juventus si gioca tutto in Francia. Per poter passare il turno e giocare gli ottavi di finale, la Vecchia Signora deve vincere visto che i gol in trasferta non valgono più doppio e quindi, in caso di parità, si andrebbe ai tempi supplementari. Andiamo a vedere formazioni e dove vedere la partita Juventus-Nantes streaming e tv.

Juventus-Nantes Streaming Live, probabili formazioni



Juventus solida, reduce da tre vittorie in campionato senza subire reti, menter il Nantes, il quale occupa la 13esima posizione nel campionato francese di Ligue 1, nell’ultimo turno ha perso in casa contro il Lens (3-1). La sensazione generale comunque è che alla Juve serviranno intensità e aggressività dal primo minuto fino all’ultimo, in quanto, come detto, potrebbe anche non essere il 90esimo.

Nantes (3-5-2): Lafont; Centonze, Castelletto, Girotto, Pallois, Traore; Moutoussamy, Chirivella, Sissoko; Mohamed, Blas. Allenatore Antoine Kombouaré. A disposizione in panchina: A disposizione: Descamps, Petric, Corchia, Doucet, Mollet, Coco, Guessand, Ganago, Simon, Delort.

Diffidati: Castelletto, Girotto, Mohamed. Indisponibili: Ganago, Manvelyan.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. Allenatore Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: A disposizione: Perin, Pinsoglio, Bonucci, Gatti, Rugani, Paredes, Barrenechea, Cuadrado, Soulé, Iling Jr, Kean. Diffidati: Danilo, Miretti. Indisponibili: Kaio Jorge, Miretti, Milik, Chiesa, Pogba.

Arbitro: José María Sánchez (Spagna). Guardalinee: Cabanero-Prieto (Spagna). IV Uomo: Gonzalez Fuertes (Spagna). VAR: Martinez Munuera (Spagna). Assistente VAR: Iglesias Villanueva (Spagna).

Juventus-Nantes in TV



Juventus-Nantes in tv per gli abbonati sui canali digitali di DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (253 del satellite). Pre-partita a partire dalle ore 18 con collegamenti e ultime notizie dallo stadio “Stade de la Beaujoire” in Francia.

Juventus-Nantes Streaming Gratis alternativa a Roja Live Online



Juventus-Nantes live streaming gratis per gli abbonati su DAZN Sky Go e Now. La partita non sarà trasmessa in chiaro su TV8 come successo 7 giorni fa. La partita non si può vedere su Roja Live Club perchè considerata illegale in Italia.

Come vedere Juventus-Nantes Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Juventus-Nantes, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Roja directa TV Online” o “Roja Club Live”, che sono stati dichiarati illegali in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito del CdS ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.